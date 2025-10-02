Поражение «Барсы», победы «Спартака» и ЦСКА, Валиева возобновит карьеру в академии Навки, «Торпедо» снова обыграло СКА, Кузнецов в «Металлурге», успех Синнера в Пекине и другие новости

1. В Лиге чемпионов «Барселона» проиграла «ПСЖ» (1:2), пропустив от Рамуша на 90-й, «Вильярреал» на 90-й добыл ничью с «Ювентусом» (2:2), «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Монако» (2:2; да-да, с голом на 90-й!). «Арсенал» обыграл «Олимпиакос» (2:0), «Наполи» благодаря дублю Хейлунда победил «Спортинг» (2:1), «Боруссия» разгромила «Атлетик» (4:1), а «Карабах» выиграл 2-й матч ЛЧ подряд – у «Копенгагена» (2:0).

2. В FONBET Кубке России гол Жедсона на 92-й принес «Спартаку» победу над «Пари НН» (2:1), а ЦСКА по пенальти обыграл «Локомотив» (4:2) после 0:0 в основное время: Батраков и Тимофеев пробили мимо ворот в серии. «Балтика» разгромила «Акрон» (3:0), «Крылья Советов» по пенальти победили «Сочи» после 3:3 в основное время.

3. КХЛ. СКА 3-й раз в сезоне уступил «Торпедо», «Салават» победил «Сибирь», «Локомотив» обыграл «Барыс», «Адмирал» проиграл «Авангарду».

Вратари Мишуров и Гуска подрались в матче «Авангарда» с «Адмиралом».

4. Камила Валиева планирует возобновить карьеру в академии Навки, где будет тренироваться у Соколовской, уверждает «Спорт-Экспресс».

5. Евгений Кузнецов подписал контракт с «Металлургом» до конца сезона-2025/26. Форвард получит 10 млн рублей за сезон , бонус за топ-3 в списке бомбардиров регулярки КХЛ – 100 млн, пишет «Матч ТВ».

6. Янник Синнер обыграл Лернера Тьена и второй раз стал чемпионом турнира в Пекине.

Мирра Андреева проиграла Сонай Картал в четвертом круге пекинского турнира.

7. Испания, Турция и Норвегия призывают УЕФА отстранить Израиль . Англия тоже поддерживает санкции, пишет RMC Sport.

8. Появилась информация, что Винисиус был недоволен заменой в матче с «Кайратом». Впрочем, по данным As , вингер «Реала» злился из-за того, что Мастантуоно пробил сам, а не отдал ему пас.

Вальверде, по сведениям Radio Marca, был в запасе «Реала» против «Кайрата» из-за отказа играть правым защитником . Сам футболист это опровергает .

9. Босс «Макларена» Браун заработал 50 млн долларов за 2024 год – больше, чем Норрис и Пиастри.

10. В новом контракте Капризова с «Миннесотой» есть полный запрет на перемещения – в течение всех 8 лет. Из общей суммы 136 млн долларов 128 приходится на подписные бонусы.

11. Федерер, Кузнецова и дель Потро номинированы на введение в Зал теннисной славы.

12. 18-летний вратарь «Кайрата» Шерхан Калмурза получил автомобиль Exeed в подарок от казахстанского бизнесмена после 0:5 с «Реалом».

Цитаты дня.

Антони об «МЮ» летом: «Ко мне отнеслись неуважительно – были очень тяжелые месяцы, больше 40 дней в отеле, отдельные тренировки . Сердце подсказывало вернуться в «Бетис»

Быстров о Соболеве: «Если он машина, то «Запорожец» . В Краснодаре играл с пробуксовкой, на велосипеде можно обогнать. С «Оренбургом» бегал как Буратино»

«От Тутберидзе не уходят, она прекрасный тренер . Все это несерьезно и смешно выглядит». Тарасова о переходе Валиевой к Соколовской

Джейми О′Хара: «Я поражен, что «МЮ» не звонит Кину . Рой – величайший капитан клуба, лидер, когда он входит в раздевалку, ты его слушаешь. Но вместо него приезжают слабохарактерные люди»

Крикунов о контракте Капризова на 136 млн долларов: «Заслужил, но для российского хоккея это не имеет значения . Единственное, он вернется в Россию и привезет деньги»

Эрлинг Холанд: «Я боюсь смерти, потому что не знаю, что будет после . Немного пугает, когда лежишь в кровати и думаешь: «Что произойдет, когда я умру? Попаду ли я в рай или ад?»