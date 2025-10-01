Вратари Мишуров и Гуска подрались в матче «Авангарда» с «Адмиралом»
Вратари подрались в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Инцидент произошел на 49-й минуте игры «Авангарда» с «Адмиралом» (6:1, 3-й период).
Андрей Мишуров подрался с Адамом Гуской. В результате вратари получили по 5 минут штрафа.
После этого Гуска был заменен на Дмитрия Шугаева, Мишуров – на Никиту Серебрякова.
