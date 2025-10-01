Вратари Мишуров и Гуска подрались в матче «Авангарда» с «Адмиралом»

Вратари подрались в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Инцидент произошел на 49-й минуте игры «Авангарда » с «Адмиралом » (6:1, 3-й период).

Андрей Мишуров подрался с Адамом Гуской . В результате вратари получили по 5 минут штрафа.

После этого Гуска был заменен на Дмитрия Шугаева, Мишуров – на Никиту Серебрякова.

Скриншот: text.khl.ru