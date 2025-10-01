Джейми О′Хара: «Я поражен, что «МЮ» не звонит Кину. Рой – величайший капитан клуба, лидер, когда он входит в раздевалку, ты его слушаешь. Но вместо него приезжают слабохарактерные люди»

Джейми О′Хара советует «Манчестер Юнайтед» позвать Роя Кина.

«Я поражен тем, что никто не позвонил Рою Кину и не сказал: «Можешь ли ты приехать и стать частью того, что мы тут делаем?»

Он, вероятно, величайший капитан «МЮ». Он лидер. Он невероятен. Он свиреп. Когда он входит в раздевалку, ты его слушаешь, ты будешь его слушать. Он будет подавать всем пример. Он не допустит низких стандартов.

Я не могу поверить в то, что «МЮ» еще не звонил Рою Кину.

Возможно, он не сможет возглавить команду, потому что он слишком вспыльчивый, а руководство захочет найти кого-то с большим акцентом на тактику, но почему Рой Кин в принципе не в клубе? Почему он не приходит каждый день и не говорит: «Вот какие тут стандарты, вот что такое «Манчестер Юнайтед », вот как надо делать»?

Вместо этого приезжают все эти слабые тренеры или слабохарактерные люди», – сказал бывший полузащитник «Тоттенхэма».