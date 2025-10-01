Федерер, Кузнецова и дель Потро номинированы на введение в Зал теннисной славы
В этот раз претендентами стали:
● Роджер Федерер, экс-первая ракетка мира и 20-кратный чемпион «Больших шлемов»;
● Светлана Кузнецова, экс-вторая ракетка мира и двукратная чемпионка «Больших шлемов» в одиночке и двукратная в паре;
● Хуан Мартин дель Потро, экс-третья ракетка мира и чемпион US Open-2009.
Голосовать за кандидатов будет комиссия из 140 журналистов и членов Зала славы.
Болельщики также участвуют в выборе: к результатам голосования комиссии будут добавлены процентные пункты – 3% за первое место, 2% за второе и 1% за третье. Голосование уже стартовало и продлится до пятницы, 10 октября.
Напомним, в 2025 году в Зал теннисной славы были введены Мария Шарапова и братья Брайаны.
Шарапова – в Зале славы! Довела папу до слез, а представила ее Серена Уильямс