Федерер, Кузнецова и дель Потро номинированы на введение в Зал теннисной славы

Международный Зал теннисной славы в Ньюпорте назвал номинантов 2026 года.

В этот раз претендентами стали:

● Роджер Федерер , экс-первая ракетка мира и 20-кратный чемпион «Больших шлемов»;

● Светлана Кузнецова , экс-вторая ракетка мира и двукратная чемпионка «Больших шлемов» в одиночке и двукратная в паре;

● Хуан Мартин дель Потро , экс-третья ракетка мира и чемпион US Open-2009.

Голосовать за кандидатов будет комиссия из 140 журналистов и членов Зала славы.

Болельщики также участвуют в выборе : к результатам голосования комиссии будут добавлены процентные пункты – 3% за первое место, 2% за второе и 1% за третье. Голосование уже стартовало и продлится до пятницы, 10 октября.

Напомним, в 2025 году в Зал теннисной славы были введены Мария Шарапова и братья Брайаны.

