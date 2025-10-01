  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кузнецов получит 10 млн рублей за сезон в «Металлурге». Бонус за топ-3 в списке бомбардиров регулярки КХЛ – 100 млн («Матч ТВ»)
28

Кузнецов получит 10 млн рублей за сезон в «Металлурге». Бонус за топ-3 в списке бомбардиров регулярки КХЛ – 100 млн («Матч ТВ»)

Евгений Кузнецов получит 10 млн рублей за сезон в «Металлурге».

Сегодня 33-летний нападающий подписал контракт на год с магнитогорским клубом. По информации «Матч ТВ», зарплата Кузнецова составит 10 млн рублей за сезон.

Отмечается, что в соглашении предусмотрен бонус – 100 млн рублей за попадание в тройку лучших бомбардиров FONBET чемпионата КХЛ.

В прошлом сезоне Кузнецов набрал 40 (14+26) очков за 45 матчей за СКА с учетом плей-офф.

Губерниев о Кузнецове в «Металлурге»: «Не получилось найти хороший контракт в НХЛ, видимо. Будет дарить радость своей игрой в нашем чемпионате»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoМеталлург Мг
logoКХЛ
logoЕвгений Кузнецов
logoМатч ТВ
деньги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
💥 Кузнецов подписал контракт с «Металлургом» на год
5251 минуту назад
Агент Кузнецова о переходе игрока в «Металлург»: «Медосмотр пройден. Жду последних звонков, чтобы решить шероховатости»
13сегодня, 12:55
Шуми Бабаев: «Кузнецов – игрок «Металлурга» с большой вероятностью. Решаются последние вопросы, все основное согласовано»
42сегодня, 11:34
Главные новости
КХЛ. «Авангард» принимает «Адмирал», «Локомотив» играет с «Барысом», «Салават» – с «Сибирью», СКА встретится с «Торпедо»
90сегодня, 14:01Live
Средняя посещаемость КХЛ в сентябре – 8 127 зрителей. По итогам прошлого сезона было 7 298 человек
14 минут назад
«Нью-Джерси» и Люк Хьюз заключили договор на 7 лет и 63 млн долларов. 22-летний защитник будет получать на 1 млн в год больше Джека Хьюза
840 минут назад
💥 Кузнецов подписал контракт с «Металлургом» на год
5251 минуту назад
«Торонто» стал самым дорогим клубом НХЛ по версии Sportico – 4,25 млрд долларов. «Рейнджерс» с 3,65 млрд – 2-е, «Монреаль» – 3-й, «Вашингтон» – 9-й, «Флорида» – 17-я, «Питтсбург» – 23-й
1253 минуты назад
НХЛ. Выставочные матчи. «Питтсбург» сыграет с «Баффало», «Колорадо» против «Вегаса», «Эдмонтон» встретится с «Сиэтлом»
сегодня, 14:07
Сушинский о контракте Капризова на 136 млн долларов: «Космическая сумма, но Кирилл – профессионал, на него миллионы давить не будут. Теперь нужна команда под большие задачи»
1сегодня, 13:55
Панарин – 24-й в рейтинге 50 лучших игроков НХЛ от Sportsnet. Шестеркин – 27-й, Хедман – 22-й, Брэди Ткачак – 23-й, Мэттью Ткачак – 25-й, Далин – 28-й
1сегодня, 13:25
Агент Кузнецова о переходе игрока в «Металлург»: «Медосмотр пройден. Жду последних звонков, чтобы решить шероховатости»
13сегодня, 12:55
Губерниев об Овечкине: «Не факт, что через год он вернется в КХЛ. Если будет в порядке, как в прошлом сезоне, то найдет вариант с НХЛ – «Вашингтон» или другая команда»
6сегодня, 12:43
Ко всем новостям
Последние новости
Тэйвс травмировался в предсезонном матче «Виннипега». Состояние 37-летнего форварда оценят позднее
1сегодня, 13:40
Василевский возобновил тренировки с «Тампой». Голкипер не участвовал в занятиях с 19 сентября
сегодня, 13:10
Кадейкин о том, может ли Абрамович спасти «Салават»: «Думаете, он прочитает мое интервью? Хотелось бы, чтобы Уфа играла и была топ-клубом»
5сегодня, 10:55
Броссо о проблемах со светом на игре «Динамо» с «Нефтехимиком»: «Первый раз с таким встретился, но это не оправдание плохому началу»
сегодня, 10:15
Форвард «Шанхая» Квинни о Галлане: «Лучший тренер в моей карьере. Очень требовательный, но все делает для хоккеистов – у него понятная система и схемы»
сегодня, 09:27
Быков о рекордном контракте Капризова: «Выдающийся хоккеист оценен по достоинству своего мастерства и человеческих качеств. Очень рад за Кирилла»
1сегодня, 08:12
Дементьев про 136 млн долларов Капризова в «Миннесоте»: «До него клуб не выбирал русских 11 лет. Для владельца он больше, чем просто игрок его команды»
1сегодня, 07:10
Даниил Орлов после 6:3 с «Трактором»: «Оборона у них плохая. Про «Спартак» так часто говорят. Может, не только на нас надо внимание обращать?»
4сегодня, 06:35
Маркус Фолиньо о 8-летнем контракте Капризова на 136 млн долларов: «Кирилл – суперзвезда. Он делает разницу, никто не хочет, чтобы такие ребята уходили. Сегодня его улыбка была еще шире»
1сегодня, 06:20
Кузьменко забил «Юте» в матче предсезонки
сегодня, 04:40Видео