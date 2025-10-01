Кузнецов получит 10 млн рублей за сезон в «Металлурге». Бонус за топ-3 в списке бомбардиров регулярки КХЛ – 100 млн («Матч ТВ»)

Евгений Кузнецов получит 10 млн рублей за сезон в «Металлурге».

Сегодня 33-летний нападающий подписал контракт на год с магнитогорским клубом. По информации «Матч ТВ», зарплата Кузнецова составит 10 млн рублей за сезон.

Отмечается, что в соглашении предусмотрен бонус – 100 млн рублей за попадание в тройку лучших бомбардиров FONBET чемпионата КХЛ.

В прошлом сезоне Кузнецов набрал 40 (14+26) очков за 45 матчей за СКА с учетом плей-офф.

Губерниев о Кузнецове в «Металлурге»: «Не получилось найти хороший контракт в НХЛ, видимо. Будет дарить радость своей игрой в нашем чемпионате»