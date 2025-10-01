Эрлинг Холанд: «Я боюсь смерти, потому что не знаю, что будет после. Немного пугает, когда лежишь в кровати и думаешь: «Что произойдет, когда я умру? Попаду ли я в рай или ад?»
Эрлинг Холанд рассказал о своем страхе смерти.
«На самом деле я боюсь смерти, потому что не знаю, что будет после нее. Немного пугает, когда лежишь один в кровати перед сном и думаешь: «Что произойдет в тот день, когда я умру? Попаду ли я в рай? В ад? Куда именно ты попадешь?»
Я потерял свою бабушку, я потерял своего дедушку, своего агента. А в прошлом году я потерял еще и дядю. То есть я называю его дядей, но он мне не дядя, а хороший друг, Ивар [Эггья]. Как я с этим справляюсь? Это трудно», – сказал нападающий «Ман Сити».
Барселона
Будет ничья
ПСЖ
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: NRK
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости