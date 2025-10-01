Антони об «МЮ» летом: «Ко мне отнеслись неуважительно – были очень тяжелые месяцы, больше 40 дней в отеле, отдельные тренировки. Сердце подсказывало вернуться в «Бетис»

Антони рассказал о тяжелом лете в «Манчестер Юнайтед» перед трансфером в «Бетис».

В прошедшем межсезонье испанцы выкупили вингера, ранее выступавшего за них на правах аренды, у английской команды.

«Это были очень тяжелые месяцы в Англии, больше 40 дней в отеле, отдельные тренировки... Я чувствую, что ко мне отнеслись неуважительно, но дело не в этом. Я не хочу создавать противоречий, такова жизнь.

Я очень благодарен клубу, были плохие времена, но были и хорошие, когда мы выиграли два титула.

Моя семья ездила в Севилью за четыре-пять дней до завершения сделки, они арендовали дом. Я уже поговорил с ними, мое сердце подсказывало мне вернуться в «Бетис », – сказал Антони .

Антони о возвращении в «Бетис»: «Деньги важны, но счастье гораздо важнее. Это лучшая атмосфера, в которой я когда-либо был. Надеюсь, выиграем титул – болельщики заслуживают»