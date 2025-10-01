Испания, Турция и Норвегия призывают УЕФА отстранить Израиль. Англия тоже поддерживает санкции (RMC Sport)
Названы страны, которые выступают за отстранение израильских команд.
Ранее сообщалось, что УЕФА примет решение по поводу возможного бана израильских команд на этой неделе. За отстранение выступало «подавляющее большинство» членов исполкома организации. Однако позднее появилась информация о том, что голосование по этому вопросу отложили на фоне мирного плана Дональда Трампа.
По информации RMC Sport, несколько европейских футбольных федераций призывают УЕФА принять срочные меры в отношении Израиля – среди них Испания, Турция и Норвегия. Некоторые источники сообщают, что Футбольная ассоциация Англии тоже заинтересована в этом. «Есть четкое движение», – заявил источник в УЕФА.
Следующее заседание исполкома организации состоится 3 декабря.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RMC Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости