Испания, Турция и Норвегия призывают УЕФА отстранить Израиль. Англия тоже поддерживает санкции (RMC Sport)

Названы страны, которые выступают за отстранение израильских команд.

Ранее сообщалось , что УЕФА примет решение по поводу возможного бана израильских команд на этой неделе. За отстранение выступало «подавляющее большинство» членов исполкома организации. Однако позднее появилась информация о том, что голосование по этому вопросу отложили на фоне мирного плана Дональда Трампа.

По информации RMC Sport, несколько европейских футбольных федераций призывают УЕФА принять срочные меры в отношении Израиля – среди них Испания, Турция и Норвегия. Некоторые источники сообщают, что Футбольная ассоциация Англии тоже заинтересована в этом. «Есть четкое движение», – заявил источник в УЕФА .

Следующее заседание исполкома организации состоится 3 декабря.