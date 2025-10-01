Босс «Макларена» Браун заработал 50 млн долларов за 2024 год – больше, чем Норрис и Пиастри
Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун стал одним из самых высокооплачиваемых боссов в «Формуле-1».
В прошлом году, когда британская команда впервые с 1998-го выиграла Кубок конструкторов, менеджер заработал 37,3 миллиона фунтов (50,3 миллиона долларов). Сумма существенно превышает предполагаемую базовую зарплату пилотов Ландо Норриса и Оскара Пиастри, которая составляет, по разным данным, от 20 до 35 миллионов долларов.
Заработок Брауна вырос с 26,4 миллиона фунтов (35,6 миллиона долларов) в 2023 году.
В нынешнем сезоне коллектив из Уокинга находится в шаге от завоевания второго подряд Кубка конструкторов.
