«От Тутберидзе не уходят, она прекрасный тренер. Все это несерьезно и смешно выглядит». Тарасова о переходе Валиевой к Соколовской

Тарасова не верит в то, что Валиева уйдет от Тутберидзе к Соколовской.

Сегодня «Спорт-Экспресс» сообщил, что Камила Валиева в октябре возобновит тренировки и будет готовиться в академии Татьяны Навки «Наши надежды». Тренером спортсменки станет Светлана Соколовская .

«Довольно неожиданное решение. От Тутберидзе не уходят. Она прекрасный тренер. В шоу Камила и так работает у Навки. Я не верю, что с Соколовской Камила сможет вернуться в спорт. Это несерьезно.

Я думаю, что Камила продолжит выступать в шоу у Тани Навки. Сезон уже начинается. Если разобрать профессионально, то это все очень смешно выглядит.

А Тутберидзе всегда будет занята подготовкой членов сборной для участия в чемпионатах Европы, мира и Олимпийских играх. Она большой тренер», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова .

«Камила может вернуться со следующего года. Она сейчас выступает у Тани в шоу. Мне кажется, если человек хочет, он всегда может. Но почему не Этери Георгиевна? Что случилось? Она ее не взяла? Или Камила сама решила так?

Я практически не верю в это дело. Дай бог, чтобы все получилось и мне пришлось извиняться. До конца непонятно, зачем они это придумали», – приводит слова Тарасовой «Чемпионат».