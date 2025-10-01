💥 Кузнецов подписал контракт с «Металлургом» на год
Евгений Кузнецов подписал контракт с «Металлургом».
Соглашение между магнитогорским клубом и 33-летним форвардом рассчитано до конца сезона-2025/26.
Предыдущим клубом Кузнецова был СКА. Он набрал за армейцев 40 (14+26) очков в 45 матчах прошлого FONBET чемпионата КХЛ и Кубка Гагарина при полезности «плюс 11».
После окончания сезона клуб из Санкт-Петербурга расторг с нападающим договор, который должен был действовать еще три года.
По ходу карьеры Кузнецов также играл за «Трактор» (с 2009 по 2014 год), «Вашингтон» (2014-2024) и «Каролину» (2024).
Он является двукратным чемпионом мира (2012, 2014), а также победителем молодежного чемпионата мира-2011.
Агент Кузнецова: «У Евгения будет команда за океаном к началу сезона. Вариант с возвращением в «Вашингтон» не рассматривали»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Металлурга»
