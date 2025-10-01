💥 Кузнецов подписал контракт с «Металлургом» на год

Евгений Кузнецов подписал контракт с «Металлургом».

Соглашение между магнитогорским клубом и 33-летним форвардом рассчитано до конца сезона-2025/26.

Предыдущим клубом Кузнецова был СКА . Он набрал за армейцев 40 (14+26) очков в 45 матчах прошлого FONBET чемпионата КХЛ и Кубка Гагарина при полезности «плюс 11».

После окончания сезона клуб из Санкт-Петербурга расторг с нападающим договор, который должен был действовать еще три года.

По ходу карьеры Кузнецов также играл за «Трактор » (с 2009 по 2014 год), «Вашингтон » (2014-2024) и «Каролину » (2024).

Он является двукратным чемпионом мира (2012, 2014), а также победителем молодежного чемпионата мира-2011.

Агент Кузнецова: «У Евгения будет команда за океаном к началу сезона. Вариант с возвращением в «Вашингтон» не рассматривали»