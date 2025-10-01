«Наполи» – «Спортинг». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
«Наполи» примет «Спортинг» в матче общего этапа Лиги чемпионов.
Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Okko покажет матч в прямом эфире.
Игра пройдет на стадионе «Стадио Диего Армандо Марадона».
Лига чемпионов. 2 тур
1 октября 19:00, Стадио Диего Армандо Марадона
