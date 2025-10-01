0

«Наполи» – «Спортинг». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

«Наполи» примет «Спортинг» в матче общего этапа Лиги чемпионов.

Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Okko покажет матч в прямом эфире.

Игра пройдет на стадионе «Стадио Диего Армандо Марадона».

Таблица Лиги чемпионов

Статистика Лиги чемпионов

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
