Вальверде заявил, что не отказывался играть правым защитником: «Я отдал «Реалу» все и даже больше, готов играть где угодно. У меня хорошие отношения с тренером»

Федерико Вальверде опроверг слухи об отказе играть правым защитником.

Ранее журналист Radio Marca Хави Тинто заявил, что Хаби Алонсо оставил уругвайца в запасе на матч с «Кайратом » (5:0), так как он отказался играть справа в защите на фоне травм Дани Карвахаля и Трента Александера-Арнольда.

«Я прочитал несколько статей, порочащих мою личность. Я знаю, что у меня были плохие матчи, я это осознаю. Я ничего не скрываю и говорю об этом открыто. Мне действительно грустно.

Вы можете говорить обо мне многое, но ни при каких обстоятельствах не можете сказать, что я отказываюсь играть. Я отдал этому клубу все и даже больше. Я играл, несмотря на переломы и травмы, и никогда не жаловался и не просил о перерыве.

У меня хорошие отношения с тренером, что позволяет мне уверенно говорить ему, какая позиция на поле мне нравится больше всего, но я всегда, всегда даю ему понять, что готов играть где угодно, на любом выезде и в любом матче. Я отдал свою душу этому клубу и буду продолжать это делать, даже если иногда этого недостаточно или я играю не так, как хотелось бы.

Я клянусь своей гордостью, что никогда не сдамся и буду бороться до конца, играя где угодно», – заявил Вальверде .