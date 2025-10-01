«Торпедо» обыграло СКА в 3-й раз в сезоне. Команда Исакова отыгралась с 0:2 и победила в овертайме
«Торпедо» обыграло СКА (3:2 ОТ) в третий раз в сезоне.
Клуб из Нижнего Новгорода одержал волевую победу в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
К 38-й минуте игры команда тренера Алексея Исакова уступала со счетом 0:2.
«Торпедо» сравняло счет благодаря голам Егора Виноградова и Василия Атанасова.
Победную шайбу в овертайме забросил Бобби Нарделла. «Торпедо» выиграло все 3 матча против СКА в сезоне-2025/26.
«Торпедо» занимает 2-е место в таблице Запада, набрав 17 очков после 11 игр. СКА идет на 5-м месте с 12 баллами после 10 матчей.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
