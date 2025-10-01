  • Спортс
  • Быстров о Соболеве: «Если он машина, то «Запорожец». В Краснодаре играл с пробуксовкой, на велосипеде можно обогнать. С «Оренбургом» бегал как Буратино»
23

Быстров о Соболеве: «Если он машина, то «Запорожец». В Краснодаре играл с пробуксовкой, на велосипеде можно обогнать. С «Оренбургом» бегал как Буратино»

Владимир Быстров сравнил Александра Соболева с «Запорожцем».

В матче 10-го тура РПЛ с «Оренбургом» (5:2) форвард «Зенита» вышел на замену на 73‑й минуте и первым же касанием мяча забил гол.

«Соболев вышел, гол забил, а дальше что? Все четыре единоборства, в которые он вступил, он проиграл и еще сфолил. Он на прямых ногах, как Буратино, подбегает, и его [обыгрывают] в любую сторону.

Я понимаю, счет был уже крупный, но ты выходишь доказывать. Его лучшие действия – одна минута, все остальное он провалил.

Соболев – машина для борьбы? Какая машина, тогда он – «Запорожец». Вы видели, как этот «Запорожец» играл в Краснодаре с пробуксовкой? На велосипеде можно обогнать», – заявил экс-полузащитник «Зенита» в выпуске на ютуб-канале «О, Родной футбол!»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ютуб-канал «О, Родной Футбол!»
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Соболев
logoВладимир Быстров
