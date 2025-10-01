  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Карабах» выиграл 2-й матч ЛЧ подряд – у «Копенгагена». В 1-м туре были волевые 3:2 с «Бенфикой» – португальцы уволили Лаже после поражения и взяли Моуринью
38

«Карабах» выиграл 2-й матч ЛЧ подряд – у «Копенгагена». В 1-м туре были волевые 3:2 с «Бенфикой» – португальцы уволили Лаже после поражения и взяли Моуринью

«Карабах» стартовал в Лиге чемпионов с двух побед.

Команда Гурбана Гурбанова обыграла «Копенгаген» во 2-м туре общего этапа – 2:0. В 1-м матче была одержана волевая победа над «Бенфикой» (3:2), приведшая к увольнению главного тренера лиссабонцев Бруну Лаже и назначению Жозе Моуринью.

На данную минуту «Карабах» занимает 4-е место в таблице, уступая только «Баварии», «Реалу» и «Интеру».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoКарабах
logoГурбан Гурбанов
logoКопенгаген
logoБенфика
logoвысшая лига Азербайджан
logoвысшая лига Дания
logoЛига чемпионов УЕФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лига чемпионов. «Барселона» принимает «ПСЖ», «Монако» против «Манчестер Сити», «Арсенал» играет с «Олимпиакосом», «Карабах» победил «Копенгаген»
64752 минуты назадLive
Президент Азербайджана Алиев поздравил «Карабах» с победой над «Бенфикой» в ЛЧ: «Каждый азербайджанец гордится командой из Агдама, творящей чудеса в Европе»
1117 сентября, 13:01
Тренер «Карабаха» Гурбанов о 3:2 с «Бенфикой» после 0:2: «Ребята верили, не сломались, не выпали из игры и добыли большую победу»
2117 сентября, 01:32
Главные новости
Холанд забил 17 голов в 10 матчах сезона за «Ман Сити» и Норвегию
73 минуты назад
«Локомотив» 12 матчей не уступает в игровое время. Сегодня проиграли ЦСКА по пенальти в Кубке
6 минут назад
Фонбет Кубок России. ЦСКА по пенальти обыграл «Локомотив», «Спартак» вырвал победу у «Пари НН»
90910 минут назад
ЦСКА и «Локомотив» вышли в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России
911 минут назад
ЦСКА по пенальти обыграл «Локомотив» (4:2) после 0:0 в основное время. Батраков и Тимофеев пробили мимо ворот в серии
9913 минут назад
Роналдиньо, Зидан и еще 28 легенд – угадаете всех только по размытому фото?
23 минуты назадТелеграм
У Рэшфорда 2+4 в 6 последних матчах за «Барсу». Форвард ассистировал Феррану в матче с «ПСЖ»
824 минуты назад
Холанд забил в 8-м матче подряд – это его лучшая серия с 2021 года
132 минуты назад
Ямаль по просьбе Флика отменил вечеринку после церемонии «Золотого мяча» (El Pais)
1139 минут назад
Лапорта о Фигу на матче «Барсы» с «ПСЖ»: «Относимся к Луишу с уважением и помним славные вечера, которые он нам подарил. Потом он принял определенное решение, но жизнь продолжилась»
441 минуту назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Монако» – «Манчестер Сити». 1:2 – Холанд сделал дубль. Онлайн-трансляция
47 минут назадLive
«Барселона» – «ПСЖ». 1:1 – Меюлю ответил на гол Феррана с передачи Рэшфорда. Онлайн-трансляция
1987 минут назадLive
«Наполи» – «Спортинг». 1:0 – Хейлунд забил. Онлайн-трансляция
18 минут назадLive
Ван Бастен раскритиковал игру «Аякса» против «Марселя» (0:4): «Никакой организации, полный хаос, зачем они идут в высокий прессинг?». Снейдер согласился: «Против вас ведь не дилетанты»
12 минут назад
«Я бы уже назвала «Кайрат» золотыми мальчиками. «Реал» – уже не миф, а реальность, и наши пацаны справились с задачей, они защищали честь нации». Продюсер Алагузова про 0:5 в Алматы
813 минут назад
«Боруссия» Дортмунд – «Атлетик». 1:0 – Свенссон забил. Онлайн-трансляция
24 минуты назадLive
«Балтика» разгромила «Акрон» в Кубке – 3:0! Йенне, Гассама и Оффор забили, Попенкова удалили
328 минут назад
«Вильярреал» – «Ювентус». 1:0 – Микаутадзе открыл счет. Онлайн-трансляция
4234 минуты назадLive
«Арсенал» – «Олимпиакос». 1:0 – Мартинелли открыл счет. Онлайн-трансляция
139 минут назадLive
«Байер» – ПСВ. Кофан, Тилльман, Тил и Перишич в основе. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
148 минут назад