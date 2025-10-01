«Карабах» выиграл 2-й матч ЛЧ подряд – у «Копенгагена». В 1-м туре были волевые 3:2 с «Бенфикой» – португальцы уволили Лаже после поражения и взяли Моуринью
«Карабах» стартовал в Лиге чемпионов с двух побед.
Команда Гурбана Гурбанова обыграла «Копенгаген» во 2-м туре общего этапа – 2:0. В 1-м матче была одержана волевая победа над «Бенфикой» (3:2), приведшая к увольнению главного тренера лиссабонцев Бруну Лаже и назначению Жозе Моуринью.
На данную минуту «Карабах» занимает 4-е место в таблице, уступая только «Баварии», «Реалу» и «Интеру».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
