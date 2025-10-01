  • Спортс
  • Винисиус злился не из-за замены в матче с «Кайратом». Вингер «Реала» был недоволен тем, что Мастантуоно пробил сам, а не отдал ему пас
25

Винисиус злился не из-за замены в матче с «Кайратом». Вингер «Реала» был недоволен тем, что Мастантуоно пробил сам, а не отдал ему пас

Винисиус Жуниор не выражал недовольства заменой в матче с «Кайратом».

«Реал» одержал победу со счетом 5:0 во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Бразильский вингер вышел в стартовом составе и был заменен на 70-й минуте. Сообщалось, что он был недоволен заменой. 

По информации As, эмоции Винисиуса были спровоцированы не решением тренера, а действием его партнера Франко Мастантуоно, который незадолго до этого пробил по воротам сам, а не отдал пас бразильцу, находившемуся в выгодном положении. Удар аргентинца отразил вратарь соперника. 

Ранее во втором тайме произошла похожая ситуация: Арда Гюлер отдал пас не Винисиусу, а Килиану Мбаппе, но француз не смог поразить ворота в том эпизоде. Бразилец высказывал турецкому футболисту свое недовольство, активно жестикулируя руками. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
