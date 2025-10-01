Винисиус злился не из-за замены в матче с «Кайратом». Вингер «Реала» был недоволен тем, что Мастантуоно пробил сам, а не отдал ему пас
Винисиус Жуниор не выражал недовольства заменой в матче с «Кайратом».
«Реал» одержал победу со счетом 5:0 во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Бразильский вингер вышел в стартовом составе и был заменен на 70-й минуте. Сообщалось, что он был недоволен заменой.
По информации As, эмоции Винисиуса были спровоцированы не решением тренера, а действием его партнера Франко Мастантуоно, который незадолго до этого пробил по воротам сам, а не отдал пас бразильцу, находившемуся в выгодном положении. Удар аргентинца отразил вратарь соперника.
Ранее во втором тайме произошла похожая ситуация: Арда Гюлер отдал пас не Винисиусу, а Килиану Мбаппе, но француз не смог поразить ворота в том эпизоде. Бразилец высказывал турецкому футболисту свое недовольство, активно жестикулируя руками.
