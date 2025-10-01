Винисиус был недоволен заменой в матче с «Кайратом». Вингер «Реала» жаловался, уходя с поля
Винисиус Жуниор снова был недоволен заменой.
Вингер «Реала» вышел в стартовом составе на матч против «Кайрата» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов (5:0) и покинул поле на 70-й минуте. Вместо него вышел Браим Диас.
Как пишет As со ссылкой на SER, бразилец уходил на скамейку запасных, демонстрируя сильные признаки гнева и жалуясь на замену.
Напомним, ранее Винисиус швырнул бутылку и демонстративно поднял руки, узнав о предстоящей замене в матче 5-го тура Ла Лиги с «Эспаньолом» (2:0).
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости