  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Винисиус был недоволен заменой в матче с «Кайратом». Вингер «Реала» жаловался, уходя с поля
16

Винисиус был недоволен заменой в матче с «Кайратом». Вингер «Реала» жаловался, уходя с поля

Винисиус Жуниор снова был недоволен заменой.

Вингер «Реала» вышел в стартовом составе на матч против «Кайрата» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов (5:0) и покинул поле на 70-й минуте. Вместо него вышел Браим Диас. 

Как пишет As со ссылкой на SER, бразилец уходил на скамейку запасных, демонстрируя сильные признаки гнева и жалуясь на замену. 

Напомним, ранее Винисиус швырнул бутылку и демонстративно поднял руки, узнав о предстоящей замене в матче 5-го тура Ла Лиги с «Эспаньолом» (2:0).

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЛа Лига
logoКайрат
logoВинисиус Жуниор
logoРеал Мадрид
