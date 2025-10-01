Крикунов о контракте Капризова на 136 млн долларов: «Заслужил, но для российского хоккея это не имеет значения. Единственное, он вернется в Россию и привезет деньги»
Владимир Крикунов не считает контракт Кирилла Капризова важным для хоккея России.
Вчера 28-летний форвард подписал соглашение с «Миннесотой» на 8 лет и 136 млн долларов. Это рекорд НХЛ по общей и средней за год (17 млн) суммам.
«Капризов заслуживает этого. Тут нет ничего удивительного. Видимо, команда очень рассчитывает на него, верит в то, что он поможет им выиграть Кубок Стэнли.
Думаю, для российского хоккея это не имеет никакого значения. Единственное, он, как и все, вернется в Россию и деньги привезет сюда», – сказал главный тренер «Сочи» Владимир Крикунов.
Генменеджер «Миннесоты» о рекордном контракте Капризова: «Команда становится привлекательной, когда в ней есть кто-то вроде Кирилла. Это еще одна причина»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Р-Спорт»
