Крикунов о контракте Капризова на 136 млн долларов: «Заслужил, но для российского хоккея это не имеет значения. Единственное, он вернется в Россию и привезет деньги»

Владимир Крикунов не считает контракт Кирилла Капризова важным для хоккея России.

Вчера 28-летний форвард подписал соглашение с «Миннесотой » на 8 лет и 136 млн долларов. Это рекорд НХЛ по общей и средней за год (17 млн) суммам.

«Капризов заслуживает этого. Тут нет ничего удивительного. Видимо, команда очень рассчитывает на него, верит в то, что он поможет им выиграть Кубок Стэнли.

Думаю, для российского хоккея это не имеет никакого значения. Единственное, он, как и все, вернется в Россию и деньги привезет сюда», – сказал главный тренер «Сочи » Владимир Крикунов .

