«Вильярреал» – «Ювентус». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
«Ювентус» сыграет в гостях с «Вильярреалом» в матче общего этапа Лиги чемпионов.
Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Okko покажет матч в прямом эфире.
Игра пройдет на стадионе «Эстадио де ла Серамика».
Лига чемпионов. 2 тур
1 октября 19:00, Эстадио де ла Серамика
