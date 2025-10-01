1

«Вильярреал» – «Ювентус». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

«Ювентус» сыграет в гостях с «Вильярреалом» в матче общего этапа Лиги чемпионов.

Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Okko покажет матч в прямом эфире.

Игра пройдет на стадионе «Эстадио де ла Серамика».

Таблица Лиги чемпионов

Статистика Лиги чемпионов

