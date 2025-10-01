В новом контракте Капризова с «Миннесотой» есть полный запрет на перемещения – в течение всех 8 лет. Из общей суммы 136 млн долларов 128 приходится на подписные бонусы

В новом контракте Кирилла Капризова есть полный запрет на перемещения.

28-летний российский форвард подписал с «Миннесотой» новое соглашение на 8 лет и 136 миллионов долларов, что стало рекордом НХЛ по общей и средней за год (17 млн) суммам.

Соглашение вступит в силу с сезона-2026/27.

Как сообщает PuckPedia, в нем предусмотрен полный запрет на перемещения (NMC) в течение всех 8 сезонов. Это значит, что игрок не может быть обменян без своего согласия, а также выставлен на драфт отказов или драфт расширения, если такой будет проводиться в течение срока действия соглашения.

Из 136 миллионов общей суммы контракта Капризова на базовую зарплату приходится только 8 млн (по 1 млн за каждый год).

Большую часть денег – 128 млн (94,1% от общей суммы) – игрок получит в виде подписных бонусов (авансов). Эти суммы выплачиваются перед сезоном и защищены от возможного выкупа контракта клубом.

Отметим, что по новым правилам, заложенным в коллективное соглашение НХЛ и Ассоциацией игроков, подписные бонусы будут составлять не более 60% от общей суммы контракта. Это нововведение вступит в силу с сезона-2026/27 и не распространяется на контракты, подписанные ранее.

