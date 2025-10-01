Камила Валиева планирует возобновить карьеру в академии Навки, где будет тренироваться у Соколовской («Спорт-Экспресс»)

Камила Валиева собирается возобновить карьеру в академии Татьяны Навки.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

В этом случае тренером Валиевой, вероятно, станет Светлана Соколовская , курирующая группу одиночников в академии Навки . Планируется, что фигуристка приступит к занятиям в новой группе вскоре после 25 октября – с этой даты ей разрешено вернуться к тренировкам.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в январе 2024 года дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил – в ее допинг-пробе был найден триметазидин. Спортсменка сможет вернуться на соревнования в декабре этого года.

