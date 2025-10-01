Камила Валиева планирует возобновить карьеру в академии Навки, где будет тренироваться у Соколовской («Спорт-Экспресс»)
Камила Валиева собирается возобновить карьеру в академии Татьяны Навки.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
В этом случае тренером Валиевой, вероятно, станет Светлана Соколовская, курирующая группу одиночников в академии Навки. Планируется, что фигуристка приступит к занятиям в новой группе вскоре после 25 октября – с этой даты ей разрешено вернуться к тренировкам.
Спортивный арбитражный суд (CAS) в январе 2024 года дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил – в ее допинг-пробе был найден триметазидин. Спортсменка сможет вернуться на соревнования в декабре этого года.
Наша фигурка скучает по Валиевой. А когда Камила сможет вернуться и вернется ли?
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт-Экспресс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости