Вальверде был в запасе «Реала» против «Кайрата» из-за отказа играть правым защитником (Radio Marca)

В «Реале» возникла конфликтная ситуация из-за позиции Федерико Вальверде.

На пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов с «Кайратом» (5:0) полузащитник мадридцев признался , что не любит играть на позиции крайнего защитника: «Мне часто говорили, что я не рожден для игры латералем. Если говорить правду, то мне не совсем комфортно играть, будучи на фланге».

По данным журналиста Radio Marca Хави Тинто, Хаби Алонсо оставил уругвайца в запасе на матч в Казахстане, так как он отказался играть справа в защите на фоне травм Дани Карвахаля и Трента Александера-Арнольда.

Утверждается, что Вальверде вышел последним на предматчевую разминку, а затем разозлился и сел на скамейку запасных. Затем, во время разминки перед вторым таймом, он ходил взад-вперед, заложив руки за спину, наблюдая, как партнеры по команде выполняют упражнения, прежде чем сесть, зная, что не получит игрового времени.

Такое поведение вызвало дискуссии среди присутствующих, а Джуду Беллингему даже пришлось подойти к партнеру по команде для короткого разговора, сообщает Marca.