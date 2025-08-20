Победа «Реала», «Детройт» выведет номер Федорова из обращения, Самошников в «Спартаке», «Амкал» шумит в Кубке России и другие новости

  • Спортс
1. «Реал» победил «Осасуну» в первом матче при Хаби Алонсо в Ла Лиге, Килиан Мбаппе заработал и реализовал пенальти на 51-й минуте.

2. «Детройт» выведет 91-й номер Сергея Федорова из обращения, церемония пройдет 12 января 2026 года. Он станет третьим россиянином, удостоенным такой чести. Помните двух других?

3. Трансферы. Илья Самошников перешел в «Спартак» из «Локомотива» за 350 млн рублей. ЦСКА подтвердил трансфер Рамиро ди Лусиано из «Банфилда». «Зенит» отдал Ду Кейроса в аренду «Оренбургу» до конца сезона.

4. Швентек и Рууд вышли в 1/2 финала турнира микстов US Open, Андреева и Медведев, Мухова и Рублев выбыли. Результаты квалификации у женщин – здесь, у мужчин – тут.

5. Ассоциация футбольных тренеров Италии просит отстранить Израиль от международных турниров. Мотивация такая: «Может ли акт террора ХАМАС оправдать геноцид со стороны Израиля? Библейское «око за око» дано Богом Моисею, чтобы реакция на зло была соразмерной».

6. «Амкал» обыграл «Калугу» (1:0) во втором раунде Фонбет Кубка России. В старте медиакоманды вышел бывший баскетболист Павел Подкользин ростом 226 см – это мировой рекорд. А 14-летний Василий Гончаров стал самым молодым игроком в истории Кубка.

7. Нападающий «Ньюкасла» Александер Исак сделал заявление о конфликте с клубом, не отпустившим его в «Ливерпуль»: «Когда обещания нарушены и доверие потеряно, отношения не могут продолжаться. Перемены пойдут на пользу всем, а не только мне».

8. «Аль-Наср» Роналду в меньшинстве одолел «Аль-Иттихад» Бензема (2:1) в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии.

9. Чемпионку Европы в тройном прыжке украинку Бех-Романчук дисквалифицировали за допинг на 4 года.

10. В Лиге чемпионов стартовал квалификационный раунд плей-офф. «Ференцварош» дома уступил «Карабаху» (1:3), «Црвена Звезда» на своем поле проиграла «Пафосу» (1:2), «Рейнджерс» были разбиты «Брюгге» (1:3).

11. 34-летний разыгрывающий защитник Джон Уолл, пятикратный участник Матча всех звезд НБА, объявил о завершении баскетбольной карьеры после 11 сезонов в лиге.

Цитаты дня:

Дмитрий Шнякин: «В мире мало дел, которые важнее, сложнее, ответственнее, чем занятие детьми. И чаще это женский титанический труд. Уж явно с ############## у микрофона не сравнится»

Черданцев о судействе в матче «Спартак» – «Зенит»: «Две ошибки в пользу красно-белых. У Дугласа не было наступа, в дерби оставлять команду в меньшинстве можно, когда альтернатив нет»

Вячеслав Фетисов: «Лицо НХЛ сегодня – россияне. Наши ребята звездят: подписывают фантастические контракты, везде продаются их майки. Это должно пойти на благо всему миру»

Ирина Роднина: «Большинство людей теперь не живет всю жизнь в коммуналке, а имеет возможность приобрести свое жилье, причем в достаточно молодом возрасте»

Титов об ужесточении лимита в РПЛ: «Пришло время. Видим состав «Зенита» с одним россиянином – не понимаю этого. Переживаю за наших футболистов»

Гвардиола о концерте Oasis: «Это лучшая группа за последние 50 лет, возможно, ну, после The Beatles или кого-то в этом роде. Эмоции захлестывали»

Климент Колесников: «Олимпиада переоценена уже давно. Я съездил и понял, что я не на Олимпе. Не вынес с нее того, что я думал вынести»

А что теперь делать со Станковичем?27475 голосов
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
