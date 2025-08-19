Климент Колесников: «Олимпиада переоценена уже давно. Я съездил и понял, что я не на Олимпе. Не вынес с нее того, что я думал вынести»

Пловец Климент Колесников считает, что Олимпийские игры «переоценены».

Колесникову 25 лет, он двукратный олимпийский призер Токио-2020 и двукратный чемпион мира.

– Олимпиада для тебя – важнейший старт?

– Ну, наверное, из-за того, что я на нее уже съездил, это странно будет звучать. И до Олимпиады я очень хотел попасть на Олимпиаду и думал, что это важнейший мой старт. Но, как по итогу оказалось, нет. То есть сейчас я могу сказать, что нет, не важнейший старт. Для меня.

Он в целом самый важнейший старт для страны, для всего мира, но, по моему мнению, Олимпиада в принципе переоценена уже давно.

– Все равно, Олимпиада – это...

– С одной стороны – да. Но очень тяжела жизнь спортсмена в принципе из-за того, что все привязывается к Олимпийским играм, особенно у нас в стране.

– А повлияло на твое мнение то, что в государстве у нас в принципе поменялось тоже отношение к этому вопросу.

– Нет. Я просто съездил на Олимпиаду и понял, что я не на Олимпе. Всё.

Да, они крутые. Да, эти соревнования – пик всей организации, как проводят любые игры. Но я с нее не вынес того, что я думал вынести.

– Ты ожидал большего?

– Я ожидал гораздо большего, наверное. В принципе от тех ожиданий, ощущений – с чем я шел в принципе к Олимпийским играм вот все эти 17 лет до Олимпиады.

– А чего ты ожидал на Олимпиаде?

– Я думал, что я закрою гештальт какой-то.

– Все, золотая медаль?

– Ладно, к золотой медали я в любом случае стремился и до сих пор стремлюсь, но она для меня не настолько значима, как, допустим, установление того же мирового рекорда. Просто тебе так или иначе, к сожалению или к счастью, это является стимулом для того, чтобы совершенствоваться. Потому что ты потом, за счет того, что ты побеждаешь, можешь получить для себя что-то.

А так, по сути, если бы это никак не вознаграждалось, если бы ничего не было, то я думаю, очень многие спортсмены по-другому бы смотрели на спорт.

– Ты про награждение внутри страны нашей за [олимпийские] медали?

– Да, – ответил Колесников.