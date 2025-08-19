  • Спортс
  • Водные виды
  • Новости
  • Климент Колесников: «Олимпиада переоценена уже давно. Я съездил и понял, что я не на Олимпе. Не вынес с нее того, что я думал вынести»
22

Климент Колесников: «Олимпиада переоценена уже давно. Я съездил и понял, что я не на Олимпе. Не вынес с нее того, что я думал вынести»

Пловец Климент Колесников считает, что Олимпийские игры «переоценены».

Колесникову 25 лет, он двукратный олимпийский призер Токио-2020 и двукратный чемпион мира.

– Олимпиада для тебя – важнейший старт?

– Ну, наверное, из-за того, что я на нее уже съездил, это странно будет звучать. И до Олимпиады я очень хотел попасть на Олимпиаду и думал, что это важнейший мой старт. Но, как по итогу оказалось, нет. То есть сейчас я могу сказать, что нет, не важнейший старт. Для меня.

Он в целом самый важнейший старт для страны, для всего мира, но, по моему мнению, Олимпиада в принципе переоценена уже давно.

– Все равно, Олимпиада – это...

– С одной стороны – да. Но очень тяжела жизнь спортсмена в принципе из-за того, что все привязывается к Олимпийским играм, особенно у нас в стране.

– А повлияло на твое мнение то, что в государстве у нас в принципе поменялось тоже отношение к этому вопросу.

– Нет. Я просто съездил на Олимпиаду и понял, что я не на Олимпе. Всё.

Да, они крутые. Да, эти соревнования – пик всей организации, как проводят любые игры. Но я с нее не вынес того, что я думал вынести.

– Ты ожидал большего?

– Я ожидал гораздо большего, наверное. В принципе от тех ожиданий, ощущений – с чем я шел в принципе к Олимпийским играм вот все эти 17 лет до Олимпиады.

– А чего ты ожидал на Олимпиаде?

– Я думал, что я закрою гештальт какой-то.

– Все, золотая медаль?

– Ладно, к золотой медали я в любом случае стремился и до сих пор стремлюсь, но она для меня не настолько значима, как, допустим, установление того же мирового рекорда. Просто тебе так или иначе, к сожалению или к счастью, это является стимулом для того, чтобы совершенствоваться. Потому что ты потом, за счет того, что ты побеждаешь, можешь получить для себя что-то.

А так, по сути, если бы это никак не вознаграждалось, если бы ничего не было, то я думаю, очень многие спортсмены по-другому бы смотрели на спорт.

– Ты про награждение внутри страны нашей за [олимпийские] медали?

– Да, – ответил Колесников.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ютуб-канал BB Tennis
плавание
logoКлимент Колесников
logoсборная России
logoТокио-2020
logoОлимпийская сборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Главные новости
Михаил Вековищев о победе брата на юниорском ЧМ: «Очень рад за Григория, он мотивированный, целеустремленный и трудолюбивый спортсмен»
сегодня, 18:42
Плавание. Чемпионат мира среди юниоров. Вековищев завоевал золото, Бабинич – серебро, Россия с рекордом мира победила в кролевой эстафете 4 по 100 м
3сегодня, 18:27
Колесников объяснил, почему менял отношение к нейтральному статусу: «Разные ситуации. Не было общего решения у страны как таковой»
25сегодня, 17:02
Колесников дал совет юным спортсменам: «Тратить поменьше денег в компьютерных играх. У меня «уплочено» достаточно»
5сегодня, 15:00
Максим Ступин: «Мы вернулись на международную арену – это глоток свежего воздуха. Моя цель – улучшать результат»
вчера, 19:21
Тренер пловцов Шишин: «К Олимпиаде-2028 такие сверхдержавы, как США и Австралия, мы не обгоним – это невозможно. Но приблизиться реально»
15вчера, 14:18
Шишин о тренировках Ледеки и Маршана: «Их организм способен выдерживать сумасшедшую нагрузку. Если нагрузить так Колесникова – он закончит со спортом»
39вчера, 11:59
Шишин о Чикуновой на ЧМ: «Если мы будем искать причины – тут отравились, там ножка болит – то конкурировать с мегасильной спортсменкой не сможем никогда»
8вчера, 11:51
Андрей Шишин: «Чтобы выйти в плавании на самый верх, нужна предрасположенность. Есть люди, которых вода просто не пускает, они не скользят»
вчера, 11:40
Шишин о российском плавании: «Отставание от мировых лидеров существенное. Давайте не будем обманываться и делать вид, что все хорошо уже сейчас»
2вчера, 11:25
Ко всем новостям
Последние новости
Чигирева о синхронном плавании на ЧМ: «Мы были готовы, что где‑то придержат оценки или нервы будут шалить. Каждая медаль была очень эмоциональной»
4 августа, 19:09
Хоккейный «Ак Барс» поздравил пловца Минакова с золотом чемпионата мира: «Гордимся нашим татарстанским спортсменом»
4 августа, 19:00
Путин поздравил российских пловцов с золотом в эстафете: «Ваш триумф стал ярким, вдохновляющим завершением выступления нашей сборной на ЧМ в Сингапуре»
24 августа, 16:04
«Закрылся мой гештальт. Первая золотая медаль в жизни на уровне чемпионата мира». Гана Максимова об итогах турнира
1 августа, 06:54
Прыгун в воду Бондарь: «У меня была восстановительная пауза. Снизил нагрузку до минимума, какое-то время не поднимался на 10-метровую вышку»
26 июля, 08:28
Депутат Свищев: «Без совместной работы с WADA на сегодняшний день участие в международных соревнованиях невозможно»
215 июля, 22:10
«Были даны все необходимые гарантии безопасности». Российские спортсмены примут участие в открытии Универсиады
115 июля, 20:35
Норвежский журналист Салтведт: «Подозреваю, что у Ковентри будет гораздо более доброжелательное отношение к России и Путину»
912 июля, 17:09
Открылась регистрация на бесплатный заплыв «Геленджикская миля». Остались слоты на 1000 м
19 июля, 07:23
Глава Крыма: «Принято решение о строительстве в республике нескольких крупных спортивных объектов. Обсуждаем создание Академии хоккея»
421 мая, 19:58