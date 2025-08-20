Лига чемпионов. Раунд плей-офф квалификации. «Фенербахче» Моуринью сыграл 0:0 с «Бенфикой», «Селтик» – с «Кайратом», «Буде-Глимт» Хайкина забил 5 голов «Штурму»

В Лиге чемпионов проходят матчи квалификационного раунда плей-офф.
Во вторник «Ференцварош» дома уступил «Карабаху» (1:3), «Црвена Звезда» на своем поле проиграла «Пафосу» (1:2).
В среду «Фенербахче» сыграл вничью с «Бенфикой» (0:0), «Кайрат» – на выезде с «Селтиком» (0:0).
Лига чемпионов
Квалификационный раунд плей-офф
Первые матчи
Базель
Хитц, Шмид, Аджетеи, Баришич, Цунэмото, Леруа, Метиньо, Отеле, Шакири, Marin Šotiček, Айети
Запасные: Dion Kacuri, Kaio Eduardo do Nascimento Pereira Santos, Tim Pfeiffer, Сальви, Сиссе, Куандреди, Junior Arlet Zé, Marvin Akahomen, Andrej Bacanin, Вуйо, Брошински
Копенгаген:
Котарски, Лопес, Хацидьякос, Перейра, Уэскас, Клем, Лерагер, Силва, Эльюнусси, Ларссон, Корнелиус
Запасные: Мелинг, Мукоко, Гадеберг Буур, Загe, Гарананга, Классон, Dominik Sarapata, Junnosuke Suzuki, Маттссон, Рунарссон
Фенербахче
Эгрибаят, Остервольде, Шкриньяр, Мюльдюр, Шиманьски, Браун, Фред, Амрабат, Семеду, Эн-Несири, Дуран
Запасные: Сеюнджю, Мерджан, Акчичек, Кахведжи, Юксек, Айдын, Ливакович, Джику, Элмаз, Ундер, Демир, Талиска
Бенфика:
Трубин, Даль, Отаменди, Антониу Силва, Дедич, Барренечеа, Флорентину, Риос, Актюркоглу, Эурснес, Павлидис
Запасные: Велозу, Гоувейя, Самуэл Соареш, Баррейро, Скьеллеруп, Обрадор, Приоште, Престианни, Иванович, Оливейра, Сантуш, Энрике Араужу
Селтик
Шмейхель, Тирни, Скейлз, Картер-Викерс, Джонстон, Хатате, Макгрегор, Нюгрен, Маэда, Форрест, Ида
Запасные: Ралстон, Мюррей, Shin Yamada, Паулу Бернарду, Callum James Osmand, Трасти, Симпсон-Пьюзи, Маккоуэн, Энгельс, Ян Хен Чжун, Синисало, Кенни
Кайрат:
Заруцкий, Тапалов, Сорокин, Мартынович, Мрынский, Арад, Глейзер, Сатпаев, Жоржинью, Громыко, Фильо
Запасные: Анарбеков, Sherkhan Kalmurza, Касабулат, Рикардиньо, Широбоков, Станоев, Ramazan Bagdat, Гадрани, Садыбеков, Байбек, Кургин
Буде-Глимт
Хайкин, Бьеркан, Алеэсами, Бьертуфт, Шевольд, Салтнес, Берг, Эвьен, Хеуге, Дубвик Мяятя, Хег
Запасные: Лунд, Рииснес, Йоргенсен, Брендбо, Бураковски, Хельмерсен, Басси, Нильсен, Клюнге, Эукленд, Фет, Бро Хансен
Штурм:
Кристенсен, Карич, Лавале, Эрманн, Джонстон, Горенц-Станкович, Китейшвили, Чуквуани, Хорват, Бевинг, Гргич
Запасные: Хирлендер, Джатта, Малич, Хайдер, Filip Jan Rózga, Винер-Пушер, Wolf, Биньетти, Айву, Бек, Хедль, Beganovic
Ференцварош
Дибус, Салаи, Рамакерс, Гартенманн, О`Дода, Каниховский, Этвеш, Тот, Макрецкис, Варга, Жозеф
Запасные: Сиссе, Nagy, Арзани, Сакариассен, Пешич, Леви, Кейта, Ботка, Каду, Грубер, Радноти, Гроф
Карабах:
Кохальски, Джафаргулиев, Медина, Мустафазаде, Матеус, Янкович, Бикальо, Зубир, Кади, Андраде, Ахундзаде
Запасные: Бунтич, Байрамов, Гусейнов, Кащук, Hikmət Cəbrayılzadə, Гурбанлы, Магомедалиев, Гусейнов, Ммаэ, Аддай, Куаку, de Castro
Црвена Звезда
Матеус, Тикнизян, Велькович, Милосавлевич, Соль Ен У, Элшник, Баджо, Олайинка, Иванич, Бабика, Ндиайе
Запасные: Станкович, Лучич, Franklin Degaulle Tebo Uchenna, Adem Avdić, Милсон, Бруно Дуарте, Катаи, Глазер, Гутеша, Лекович, Vasilije Kostov, Шливич
Пафос:
Михаил, Пилеас, Гольдар, Люккассен, Бруно Соуза, Шуньич, Пепе Родригеш, Танкович, Драгомир, Жоау Коррейя, Андерсон
Запасные: Ланга, Пападудис, Оршич, Pedro Henrique Franklim da Silva, Жажа, Элиа, Petros Petrou, Сема, Бассуамина
Рейнджерс
Батленд, Мегома, Суттар, Джига, Ааронс, Ротуэлл, Раскин, Диоманде, Гассама, Данило, Антман
Запасные: Игаман, Мур, Фернандес, Хаттон, Осгор, Дауэлл, Тавернье, Joshua Gentles, Келли, Баррон, Кэмерон, Кертис
Брюгге:
Миньоле, Сейс, Мехеле, Спилерс, Саббе, Нвадике, Станкович, Цолис, Ванакен, Боржеш, Вермант
Запасные: Сандра, Сике, Ветлесен, Tresoldi, Диакон, Кэмпбелл, Мейер, Ордоньес, Рейс, Яккерс, Аудор, Нильссон
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
