  Лига чемпионов. Раунд плей-офф квалификации. «Фенербахче» Моуринью сыграл 0:0 с «Бенфикой», «Селтик» – с «Кайратом», «Буде-Глимт» Хайкина забил 5 голов «Штурму»
Лига чемпионов. Раунд плей-офф квалификации. «Фенербахче» Моуринью сыграл 0:0 с «Бенфикой», «Селтик» – с «Кайратом», «Буде-Глимт» Хайкина забил 5 голов «Штурму»

В Лиге чемпионов проходят матчи квалификационного раунда плей-офф.

Во вторник «Ференцварош» дома уступил «Карабаху» (1:3), «Црвена Звезда» на своем поле проиграла «Пафосу» (1:2).

В среду «Фенербахче» сыграл вничью с «Бенфикой» (0:0), «Кайрат» – на выезде с «Селтиком» (0:0).

Лига чемпионов

Квалификационный раунд плей-офф

Первые матчи

Лига чемпионов. Плей-офф
20 августа 19:00, Санкт-Якоб Парк
Базель
Завершен
1 - 1
Копенгаген
Матч окончен
Баришич
90’
Леруа   Вуйо
84’
83’
Клем   Классон
Аджетеи
82’
Marin Šotiček   Куандреди
77’
70’
Ларссон   Маттссон
Айети   Брошински
68’
64’
Силва   Мукоко
62’
Ларссон
53’
Лерагер
2тайм
Перерыв
45’
+3’
  Перейра
Леруа
45’
+2’
Аджетеи
43’
Цунэмото
28’
  Шакири
14’
12’
Уэскас
Базель
Хитц, Шмид, Аджетеи, Баришич, Цунэмото, Леруа, Метиньо, Отеле, Шакири, Marin Šotiček, Айети
Запасные: Dion Kacuri, Kaio Eduardo do Nascimento Pereira Santos, Tim Pfeiffer, Сальви, Сиссе, Куандреди, Junior Arlet Zé, Marvin Akahomen, Andrej Bacanin, Вуйо, Брошински
1тайм
Копенгаген:
Котарски, Лопес, Хацидьякос, Перейра, Уэскас, Клем, Лерагер, Силва, Эльюнусси, Ларссон, Корнелиус
Запасные: Мелинг, Мукоко, Гадеберг Буур, Загe, Гарананга, Классон, Dominik Sarapata, Junnosuke Suzuki, Маттссон, Рунарссон
Подробнее
Лига чемпионов. Плей-офф
20 августа 19:00, Шюкрю Сараджоглу
Фенербахче
Завершен
0 - 0
Бенфика
Матч окончен
Кахведжи
90’
+3’
90’
+3’
Антониу Силва
Остервольде
90’
+2’
Фред   Кахведжи
86’
Мюльдюр   Айдын
79’
77’
Павлидис   Гоувейя
77’
Актюркоглу   Баррейро
73’
Лаже
71’
Флорентину
69’
Флорентину
Дуран   Талиска
67’
64’
Барренечеа   Иванович
63’
Риос
2тайм
Перерыв
Дуран
27’
22’
Барренечеа
Фенербахче
Эгрибаят, Остервольде, Шкриньяр, Мюльдюр, Шиманьски, Браун, Фред, Амрабат, Семеду, Эн-Несири, Дуран
Запасные: Сеюнджю, Мерджан, Акчичек, Кахведжи, Юксек, Айдын, Ливакович, Джику, Элмаз, Ундер, Демир, Талиска
1тайм
Бенфика:
Трубин, Даль, Отаменди, Антониу Силва, Дедич, Барренечеа, Флорентину, Риос, Актюркоглу, Эурснес, Павлидис
Запасные: Велозу, Гоувейя, Самуэл Соареш, Баррейро, Скьеллеруп, Обрадор, Приоште, Престианни, Иванович, Оливейра, Сантуш, Энрике Араужу
Подробнее
Лига чемпионов. Плей-офф
20 августа 19:00, Селтик Парк
Селтик
Завершен
0 - 0
Кайрат
Матч окончен
90’
+10’
Сатпаев
83’
Фильо   Рикардиньо
Нюгрен   Shin Yamada
77’
Тирни   Трасти
76’
75’
Заруцкий   Анарбеков
Форрест   Энгельс
70’
Ида   Ян Хен Чжун
46’
2тайм
Перерыв
Джонстон   Ралстон
35’
Тирни
31’
31’
Глейзер
Макгрегор
26’
6’
Мартынович
Селтик
Шмейхель, Тирни, Скейлз, Картер-Викерс, Джонстон, Хатате, Макгрегор, Нюгрен, Маэда, Форрест, Ида
Запасные: Ралстон, Мюррей, Shin Yamada, Паулу Бернарду, Callum James Osmand, Трасти, Симпсон-Пьюзи, Маккоуэн, Энгельс, Ян Хен Чжун, Синисало, Кенни
1тайм
Кайрат:
Заруцкий, Тапалов, Сорокин, Мартынович, Мрынский, Арад, Глейзер, Сатпаев, Жоржинью, Громыко, Фильо
Запасные: Анарбеков, Sherkhan Kalmurza, Касабулат, Рикардиньо, Широбоков, Станоев, Ramazan Bagdat, Гадрани, Садыбеков, Байбек, Кургин
Подробнее
Лига чемпионов. Плей-офф
20 августа 19:00, Аспмюра
Буде-Глимт
Завершен
5 - 0
Штурм
Матч окончен
Хег   Хельмерсен
85’
Хеуге   Басси
85’
Эвьен   Эукленд
85’
82’
Китейшвили   Хедль
  Бевинг
79’
74’
Хорват   Beganovic
70’
Хорват
58’
Малич
57’
Гргич   Джатта
57’
Джонстон   Малич
  Эвьен
54’
2тайм
Перерыв
Дубвик Мяятя   Йоргенсен
45’
+1’
Берг
42’
Алеэсами   Нильсен
35’
  Салтнес
25’
  Бьертуфт
10’
  Хег
7’
Буде-Глимт
Хайкин, Бьеркан, Алеэсами, Бьертуфт, Шевольд, Салтнес, Берг, Эвьен, Хеуге, Дубвик Мяятя, Хег
Запасные: Лунд, Рииснес, Йоргенсен, Брендбо, Бураковски, Хельмерсен, Басси, Нильсен, Клюнге, Эукленд, Фет, Бро Хансен
1тайм
Штурм:
Кристенсен, Карич, Лавале, Эрманн, Джонстон, Горенц-Станкович, Китейшвили, Чуквуани, Хорват, Бевинг, Гргич
Запасные: Хирлендер, Джатта, Малич, Хайдер, Filip Jan Rózga, Винер-Пушер, Wolf, Биньетти, Айву, Бек, Хедль, Beganovic
Подробнее
Лига чемпионов. Плей-офф
19 августа 19:00, Групама Арена
Ференцварош
Завершен
1 - 3
Карабах
Матч окончен
Пешич
90’
+5’
Салаи
90’
+3’
90’
+2’
Зубир   Куаку
90’
+2’
Матеус   de Castro
85’
  Гурбанлы
82’
Ахундзаде   Гурбанлы
Каниховский   Леви
77’
Жозеф   Грубер
70’
Варга   Пешич
70’
69’
Матеус
67’
  Медина
Гартенманн   Сиссе
64’
58’
Андраде   Аддай
50’
  Янкович
Этвеш   Сакариассен
46’
2тайм
Перерыв
  Варга
29’
Ференцварош
Дибус, Салаи, Рамакерс, Гартенманн, О`Дода, Каниховский, Этвеш, Тот, Макрецкис, Варга, Жозеф
Запасные: Сиссе, Nagy, Арзани, Сакариассен, Пешич, Леви, Кейта, Ботка, Каду, Грубер, Радноти, Гроф
1тайм
Карабах:
Кохальски, Джафаргулиев, Медина, Мустафазаде, Матеус, Янкович, Бикальо, Зубир, Кади, Андраде, Ахундзаде
Запасные: Бунтич, Байрамов, Гусейнов, Кащук, Hikmət Cəbrayılzadə, Гурбанлы, Магомедалиев, Гусейнов, Ммаэ, Аддай, Куаку, de Castro
Подробнее
Лига чемпионов. Плей-офф
19 августа 19:00, Райко Митич
Црвена Звезда
Завершен
1 - 2
Пафос
Матч окончен
87’
Ланга
Бабика   Милсон
87’
84’
Сема   Оршич
Иванич
77’
73’
Пилеас   Ланга
73’
Андерсон   Бассуамина
73’
Жоау Коррейя   Жажа
Баджо   Катаи
69’
  Бруно Дуарте
58’
Бруно Дуарте
58’
52’
  Пепе Родригеш
2тайм
Перерыв
Олайинка   Бруно Дуарте
32’
17’
Танкович   Сема
1’
  Жоау Коррейя
Црвена Звезда
Матеус, Тикнизян, Велькович, Милосавлевич, Соль Ен У, Элшник, Баджо, Олайинка, Иванич, Бабика, Ндиайе
Запасные: Станкович, Лучич, Franklin Degaulle Tebo Uchenna, Adem Avdić, Милсон, Бруно Дуарте, Катаи, Глазер, Гутеша, Лекович, Vasilije Kostov, Шливич
1тайм
Пафос:
Михаил, Пилеас, Гольдар, Люккассен, Бруно Соуза, Шуньич, Пепе Родригеш, Танкович, Драгомир, Жоау Коррейя, Андерсон
Запасные: Ланга, Пападудис, Оршич, Pedro Henrique Franklim da Silva, Жажа, Элиа, Petros Petrou, Сема, Бассуамина
Подробнее
Лига чемпионов. Плей-офф
19 августа 19:00, Айброкс
Рейнджерс
Завершен
1 - 3
Брюгге
Матч окончен
Осгор
90’
+2’
89’
Нвадике   Диакон
Ротуэлл   Кэмерон
86’
85’
Станкович   Рейс
Ааронс
75’
Суттар
74’
73’
Боржеш   Ветлесен
73’
Саббе   Мейер
Мегома   Тавернье
70’
Антман   Мур
70’
Диоманде   Осгор
61’
Данило   Игаман
61’
52’
Саббе
  Данило
50’
46’
Вермант   Tresoldi
2тайм
Перерыв
20’
  Мехеле
7’
  Спилерс
3’
  Вермант
Рейнджерс
Батленд, Мегома, Суттар, Джига, Ааронс, Ротуэлл, Раскин, Диоманде, Гассама, Данило, Антман
Запасные: Игаман, Мур, Фернандес, Хаттон, Осгор, Дауэлл, Тавернье, Joshua Gentles, Келли, Баррон, Кэмерон, Кертис
1тайм
Брюгге:
Миньоле, Сейс, Мехеле, Спилерс, Саббе, Нвадике, Станкович, Цолис, Ванакен, Боржеш, Вермант
Запасные: Сандра, Сике, Ветлесен, Tresoldi, Диакон, Кэмпбелл, Мейер, Ордоньес, Рейс, Яккерс, Аудор, Нильссон
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Лиги чемпионов

Статистика Лиги чемпионов

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс
результаты
logoЛига чемпионов УЕФА
logoФеренцварош
logoШтурм
logoКопенгаген
logoРейнджерс
logoБрюгге
logoСелтик
logoКарабах
logoПафос
logoБазель
logoФенербахче
logoБенфика
logoБуде-Глимт
logoЦрвена Звезда
logoКайрат
