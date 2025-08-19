  • Спортс
  • Черданцев о судействе в матче «Спартак» – «Зенит»: «Две ошибки в пользу красно-белых. У Дугласа не было наступа, в дерби оставлять команду в меньшинстве можно, когда альтернатив нет»
109

Черданцев о судействе в матче «Спартак» – «Зенит»: «Две ошибки в пользу красно-белых. У Дугласа не было наступа, в дерби оставлять команду в меньшинстве можно, когда альтернатив нет»

Георгий Черданцев оценил судейство в матче «Спартак» – «Зенит».

Встреча 5-го тура Мир РПЛ завершилась вничью (2:2). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артемом Чистяковым. 

Какие впечатления от матча «Спартака» и «Зенита»?

– Впечатления от матча хорошие, игра получилась классной. Жаль, что судьи не выдержали напряжение до конца и приняли два весьма спорных решения. Причем с ошибками в пользу «Спартака».

Если бы решения по Дугласу Сантосу и пенальти были в разные стороны, то это еще куда ни шло. Еще нет заседания ЭСК, но, думаю, вряд ли они подтвердят желтую Дугласу, скорее всего, подтвердят пенальти. Но, вероятно, это ошибочное решение.

Давать пенальти в такой ситуации на 90‑й минуте… В эпизоде с Дугласом не было наступа. Нам объясняют, что для нарушения правил наступ должен быть с продавливанием.

Показывать желтую в дерби и оставлять соперника в меньшинстве можно только тогда, когда других вариантов и альтернатив нет. Можно вспомнить удаление Эраковича в прошлом году, когда все было по делу и дали карточку за срыв атаки. А где грань этих наступов? Это неконкретно.

Там не было как такового наступа. Понятно, что игра была очень нервная и сложная. Сложилось как сложилось. В остальном все было круто, – сказал комментатор «Матч ТВ».

А что теперь делать со Станковичем?25948 голосов
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
