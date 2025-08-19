Ирина Роднина: «Большинство людей теперь не живет всю жизнь в коммуналке, а имеет возможность приобрести свое жилье, причем в достаточно молодом возрасте»

Роднина заявила, что большинство людей в РФ могут позволить себе купить жилье .

«Что мы смогли решить из советских проблем? По крайней мере, у нас нет трудностей с продовольствием. В советские годы это касалось абсолютно всех.

К тому же, большинство людей теперь не живет всю жизнь в коммуналке, а имеет возможность приобрести свое жилье, причем в достаточно молодом возрасте.

В советское время сложности с этим были у 90% населения, а сейчас люди могут получить свои квадратные метры», — сказала трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина.