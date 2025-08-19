  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Ирина Роднина: «Большинство людей теперь не живет всю жизнь в коммуналке, а имеет возможность приобрести свое жилье, причем в достаточно молодом возрасте»
87

Ирина Роднина: «Большинство людей теперь не живет всю жизнь в коммуналке, а имеет возможность приобрести свое жилье, причем в достаточно молодом возрасте»

Роднина заявила, что большинство людей в РФ могут позволить себе купить жилье .

«Что мы смогли решить из советских проблем? По крайней мере, у нас нет трудностей с продовольствием. В советские годы это касалось абсолютно всех.

К тому же, большинство людей теперь не живет всю жизнь в коммуналке, а имеет возможность приобрести свое жилье, причем в достаточно молодом возрасте.

В советское время сложности с этим были у 90% населения, а сейчас люди могут получить свои квадратные метры», — сказала трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
сборная СССР
logoИрина Роднина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Роднина о ностальгии россиян по СССР: «Есть те, кто вспоминают о молодых годах. В случае с остальными это просто сказка про белого бычка»
120вчера, 19:59
Роднина о пенсиях: «Мы все время ставим вопрос о том, что должно государство. А делает ли население достаточно для своей страны?»
18616 августа, 20:50
Роднина об ограничении звонков в мессенджерах: «Я надеюсь, что это временно. Сложные ситуации требуют непростых решений»
2815 августа, 13:28
Главные новости
«Матч ТВ» покажет олимпийский отборочный турнир по фигурному катанию. Там выступят Петросян и Гуменник
414 минут назад
Канадский фигурист Киган Мессинг возобновит карьеру в сезоне-2025/26
220 минут назад
Семь спортивных пар из 16 пропали из списка участников контрольных прокатов юниоров
334 минуты назад
Контрольные прокаты. Шешелева и Карнаухов, Касинс и Брегей, Ковязина и Мохов, Доможирова и Вегера покажут короткие программы
636 минут назад
Арина Парсегова выступит на первенстве Москвы в одиночном и парном катании
438 минут назад
Дизайнер Вера Вонг о катании Софии Дзепки: «Какая скорость и плавность, какие линии! Просто необыкновенно!»
25сегодня, 11:50
Чемпионы США Ефимова и Митрофанов в произвольной программе исполнят трибьют Гордеевой и Гринькову
14сегодня, 10:11
Колесник, выступающий в танцах на льду с Зингас, получил американское гражданство
8сегодня, 07:44
Расписание первого этапа Гран-при среди юниоров в Риге: там выступят Титова, Наката, Ким Юсон
3сегодня, 07:23
Расписание контрольных прокатов юниорской сборной России в Новогорске
146сегодня, 06:07
Ко всем новостям
Последние новости
Даниил Глейхенгауз: «Я не реализовал себя в спорте. Великому спортсмену сложнее стать великим тренером»
1116 августа, 20:13
Акатьева об отношениях с тренерами: «Всегда сохраняем субординацию – это рабочий процесс, никто не должен отвлекаться. Но поддержка присутствует»
416 августа, 19:40
Туктамышева о том, какой спорт могла выбрать вместо фигурного катания: «Баскетбол. Нравится в кольцо мячом попадать»
116 августа, 19:37
Елизавета Туктамышева: «Кошмары про фигурное катание снятся, но редко. Например, что встаешь в начальную позу – и забыл программу»
416 августа, 19:07
Даниил Глейхенгауз: «И в горе, и в радости со «Спартаком». Сегодня – обидная ничья»
416 августа, 18:39Фото
Расписание турнира Cranberry Cup в Норвуде: там выступят Самоделкина, Левито, Чжи А Син, Александр Селевко, Данильянц
18 августа, 13:46
Акатьева о Гришине: «В каждом прокате навсегда останется частичка его тепла, добра и любви к фигурному катанию»
35 августа, 19:45
«Спасибо за все советы, что ты давал. Твой голос и есть фигурное катание». Ягудин выразил соболезнования в связи с гибелью Гришина
25 августа, 19:39
Кацалапов о Гришине: «Сегодня не стало голоса фигурного катания. Обычного, привычного, важного. И мир стал тише»
35 августа, 16:40
Иоланда Чен о гибели Гришина: «Я в совершенном шоке. Просто ужас. Прекрасный комментатор, добрый и отзывчивый человек»
25 августа, 14:11