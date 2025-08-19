Чемпионку Европы в тройном прыжке украинку Бех-Романчук дисквалифицировали за допинг на 4 года

Чемпионку Европы украинку Марину Бех-Романчук дисквалифицировали за допинг.

Об этом сообщает независимый легкоатлетический орган Athletics Integrity Unit (AIU).

7 декабря 2024-го легкоатлетка сдала положительную пробу на тестостерон. С этого дня все результаты, показанные на соревнованиях, будут аннулированы.

Срок наказания для Бех-Романчук составит 4 года. Он отсчитывается с 13 мая 2025-го, то есть с момента отстранения.

Бех-Романчук 30 лет, она чемпионка Европы-2022 в тройном прыжке. Также на ее счету две серебряные медали чемпионатов мира – 2019-го (в прыжках в длину) и 2023-го (в тройном).