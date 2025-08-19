226-сантиметровый Павел Подкользин стал самым высоким футболистом в истории. Экс-баскетболист играет за «Амкал» в Кубке России

Баскетболист Павел Подкользин установил мировой рекорд в футболе.

Экс-игрок НБА вышел в стартовом составе «Амкала» на матч 2-го раунда Пути регионов Фонбет Кубка России против «Калуги» (0:0, первый тайм).

Подкользин, рост которого составляет 226 см, стал самым высоким футболистом, сыгравшим на профессиональном уровне.

Согласно данным из открытых источников (Goal.com , Sport247 , Topend Sports , Wikipedia ), до этого мировой рекорд принадлежал датскому вратарю Симону Йоргенсену, рост которого – 210 см.

Йоргенсен преимущественно выступал в низших лигах Дании, однако на его счету несколько игр в Кубке Дании, а также матч в Кубке английской лиги в составе «Аккрингтон Стэнли». Голкипер завершил карьеру в 2022 году.

Подкользин является воспитанником новосибирского баскетбола. В 2004 году клуб НБА «Юта» выбрал его на драфте и сразу обменял в «Даллас», где российский баскетболист провел два сезона.

В 2006 году Павел вернулся в Россию, подписав контракт с «Химками». В дальнейшем выступал за «Сибирьтелеком-Локомотив», «Нижний Новгород», «Новосибирск» и другие клубы.

В 2017-м Подкользина признали самым высоким человеком России.

Добавим, что «Амкал» установил еще один рекорд, выпустив на поле самого молодого футболиста в истории Кубка России. Им стал 14-летний Василий Гончаров, родившийся 31 декабря 2010 года.

Баскетболист Подкользин (226 см) в старте на Кубок России! Хотя «Амкал» с трудом нашел бутсы 53 размера