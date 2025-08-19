  • Спортс
  • 226-сантиметровый Павел Подкользин стал самым высоким футболистом в истории. Экс-баскетболист играет за «Амкал» в Кубке России
Фото
62

226-сантиметровый Павел Подкользин стал самым высоким футболистом в истории. Экс-баскетболист играет за «Амкал» в Кубке России

Баскетболист Павел Подкользин установил мировой рекорд в футболе.

Экс-игрок НБА вышел в стартовом составе «Амкала» на матч 2-го раунда Пути регионов Фонбет Кубка России против «Калуги» (0:0, первый тайм).

Подкользин, рост которого составляет 226 см, стал самым высоким футболистом, сыгравшим на профессиональном уровне.

Согласно данным из открытых источников (Goal.com, Sport247, Topend Sports, Wikipedia), до этого мировой рекорд принадлежал датскому вратарю Симону Йоргенсену, рост которого – 210 см.

Йоргенсен преимущественно выступал в низших лигах Дании, однако на его счету несколько игр в Кубке Дании, а также матч в Кубке английской лиги в составе «Аккрингтон Стэнли». Голкипер завершил карьеру в 2022 году.

Подкользин является воспитанником новосибирского баскетбола. В 2004 году клуб НБА «Юта» выбрал его на драфте и сразу обменял в «Даллас», где российский баскетболист провел два сезона.

В 2006 году Павел вернулся в Россию, подписав контракт с «Химками». В дальнейшем выступал за «Сибирьтелеком-Локомотив», «Нижний Новгород», «Новосибирск» и другие клубы.

В 2017-м Подкользина признали самым высоким человеком России.

Добавим, что «Амкал» установил еще один рекорд, выпустив на поле самого молодого футболиста в истории Кубка России. Им стал 14-летний Василий Гончаров, родившийся 31 декабря 2010 года.

Баскетболист Подкользин (226 см) в старте на Кубок России! Хотя «Амкал» с трудом нашел бутсы 53 размера

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
