ЦСКА подтвердил трансфер ди Лусиано из «Банфилда». Защитник подписал контракт по схеме «3+2»
ЦСКА подтвердил переход Рамиро ди Лусиано.
Ранее о трансфере объявил «Банфилд». Сумма сделки составила 1,3+0,6 миллиона долларов, аргентинский клуб также получит 20% от суммы перепродажи игрока.
Контракт ди Лусиано с ЦСКА рассчитан на 3 года с возможностью продления на 2 года. Аргентинский защитник будет выступать за московский клуб под 24-м номером.
В сезоне-2025 ди Лусиано провел 16 матчей в чемпионате Аргентины и отдал 2 результативных паса. Статистику 21-летнего футболиста можно найти здесь.
Фото: t.me/pfccskamoscow
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал ЦСКА
