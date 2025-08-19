Ассоциация тренеров Италии: «Может ли акт террора ХАМАС оправдать геноцид со стороны Израиля? Библейское «око за око» дано Богом Моисею, чтобы реакция на зло была соразмерной»

Ассоциация тренеров Италии объяснила призыв отстранить Израиль.

AIAC направила письмо на имя главы Федерации футбола Италии Габриэле Гравины с призывом поддержать палестинский народ и требовать от УЕФА и ФИФА временной приостановки участия Израиля в международных турнирах.

«Можно ли считать футбольный матч, перед которым звучат национальные гимны, просто футбольным матчем?

Можно ли то, что происходит в секторе Газа, с тяжелыми последствиями для Западного берега и Ливана, просто отнести к числу 56 активных конфликтов в мире, которые должны вызывать одинаковое внимание и реакцию?

Террористический акт, совершенный ХАМАС 7 октября 2023 года, унесший жизни более чем тысячи невинных израильтян и сопровождавшийся захватом 250 заложников, – может ли он оправдать жестокий геноцид со стороны Израиля, который привел к десяткам тысяч жертв среди палестинского гражданского населения и даже к объявлению о его депортации?

Это вопросы, которые Ассоциация тренеров Италии задала себе и теперь задает остальным структурам федерации и всей FIGC, в том числе в преддверии матчей сборной Италии против Израиля 8 сентября и 15 октября.

Масштаб происходящих на этих измученных землях событий требует осознанной позиции от каждого и, на наш взгляд, конкретных действий, соразмерных трагедии. Морального давления на правительство Нетаньяху, явно глухого к призывам, поступающим от многих сторон, включая массовые акции протеста и влиятельные голоса его собственного народа, уже недостаточно. Это подтверждает, что объективная критика и протесты не потакают террористам ХАМАС (остающимся значительной частью проблемы) и, главное, не скрывают нерешенных антисемитских настроений.

Мы заявляем с полной уверенностью: перед лицом Холокоста мы все навсегда остаемся евреями, и никто не хочет убрать эту закладку из памяти. Но история не остановилась на этом ужасе и сегодня бросает нам вызов, не делая скидок ни одной нации. Не стоит забывать, что библейское «око за око» было дано Богом Моисею, чтобы реакция на причиненное зло не была несоразмерной. Это относится к каждому человеку, а тем более к демократическому государству.

Пункт 5 статьи 2 Устава FIGC гласит: FIGC содействует искоренению из футбола любых форм социальной дискриминации, расизма, ксенофобии и насилия. Совет директоров AIAC единогласно считает, что в условиях ежедневных массовых убийств, среди жертв которых – сотни спортивных деятелей, тренеров и атлетов, включая звезду палестинского футбола Сулеймана аль-Обейда, законно, необходимо и даже обязательно поставить в центр обсуждения федерации требование, которое следует передать УЕФА и ФИФА : о временном исключении Израиля из спортивных соревнований.

Потому что боль прошлого не должна затмевать совесть и гуманность», – говорится в письме ассоциации.