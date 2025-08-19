Федоров станет 3-м россиянином, чей номер будет выведен из обращения клубом НХЛ. Буре – 1-й, Зубов – 2-й

Сергей Федоров – 3-й россиянин, чей номер будет выведен из обращения клубом НХЛ.

Ранее стало известно, что «Детройт » выведет из обращения 91-й номер, под ним Федоров выступал за клуб с 1990 по 2003 год.

Торжественная церемония состоится в ночь с 12 на 13 января 2026-го, когда «Ред Уингс» будут принимать «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ .

До Федорова в лиге было только 2 россиянина, чьи номера были выведены из обращения.

«Даллас » поднял под своды арены свитер с 56-м номером Сергея Зубова в 2022 году, в 2013 году «Ванкувер » вывел 10-й номер Павла Буре из обращения.