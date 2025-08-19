Федоров станет 3-м россиянином, чей номер будет выведен из обращения клубом НХЛ. Буре – 1-й, Зубов – 2-й
Сергей Федоров – 3-й россиянин, чей номер будет выведен из обращения клубом НХЛ.
Ранее стало известно, что «Детройт» выведет из обращения 91-й номер, под ним Федоров выступал за клуб с 1990 по 2003 год.
Торжественная церемония состоится в ночь с 12 на 13 января 2026-го, когда «Ред Уингс» будут принимать «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
До Федорова в лиге было только 2 россиянина, чьи номера были выведены из обращения.
«Даллас» поднял под своды арены свитер с 56-м номером Сергея Зубова в 2022 году, в 2013 году «Ванкувер» вывел 10-й номер Павла Буре из обращения.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Википедия»
