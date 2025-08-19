  • Спортс
  14-летний Гончаров из «Амкала» стал самым молодым игроком в истории Кубка России. Медиаклуб во 2-м раунде побил два рекорда
14-летний Гончаров из «Амкала» стал самым молодым игроком в истории Кубка России. Медиаклуб во 2-м раунде побил два рекорда

«Амкал» поставил новый рекорд во втором раунде Фонбет Кубка России.

За «Амкал» сыграл самый молодой футболист в истории турнира, 14-летний Василий Гончаров.

Гончаров родился 31 декабря 2010 года. На момент матча игроку «Амкала» 14 лет 7 месяцев 19 дней. Ранее рекорд принадлежал Роману Сафонову, который в 2024-м сыграл за «Кубань» в возрасте 14 лет 8 месяцев и 27 дней.

Также в стартовом составе «Амкала» вышел 226-сантиметровый экс-баскетболист «Далласа» Павел Подкользин. Он стал самым высоким игроком в истории футбола.

«Амкал» прямо сейчас играет с «Калугой». Ко второму тайму медиаклуб ведет (1:0).

Баскетболист Подкользин (226 см) в старте на Кубок России! Хотя «Амкал» с трудом нашел бутсы 53 размера

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
