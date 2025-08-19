Мбаппе заработал и реализовал пенальти во 2-м тайме игры с «Осасуной». Крус сбил форварда «Реала» на краю штрафной

Килиан Мбаппе реализовал пенальти в матче с «Осасуной».

На 50-й минуте игры 1-го тура Ла Лиги форвард «Реала » на правом краю штрафной площади попытался обыграть Хуана Круса с помощью ложного замаха и был сбит соперником в подкате.

Главный судья Адриан Вега принял решение назначить одиннадцатиметровый. Сам Мбаппе нанес точный удар и вывел «Реал» вперед – 1:0.

Килиан, забивший в дебютном сезоне за «Мадрид» 44 гола, стал автором первого мяча команды в сезоне-2025/26.

Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ»