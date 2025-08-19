US Open. Микст. 1-й круг. Медведев и Андреева сыграют с Джоковичем и Данилович, Рублев и Мухова – с Опелкой и Винус
В Нью-Йорке стартует турнир микстов US Open.
Нью-Йорк, США
24 августа – 7 сентября 2025
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 90 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Микст
Первый круг
Наоми Осака/ Гаэль Монфис – Кэти Макнелли/ Лоренцо Музетти
Ига Швентек/ Каспер Рууд (3) – Мэдисон Киз/ Фрэнсис Тиафу
Джессика Пегула/ Джек Дрэйпер (1) – Эмма Радукану/ Карлос Алькарас
Ольга Данилович/ Новак Джокович – Мирра Андреева/Даниил Медведев
Сара Эррани/ Андреа Вавассори – Елена Рыбакина/ Тэйлор Фриц (2)
Винус Уильямс/ Рейлли Опелка – Каролина Мухова/ Андрей Рублев
Тэйлор Таунсенд/ Бен Шелтон – Аманда Анисимова/ Хольгер Руне (4)
игрок WTA/ игрок ATP – Белинда Бенчич/Александр Зверев
