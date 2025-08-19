  • Спортс
  • US Open. Микст. 1-й круг. Медведев и Андреева сыграют с Джоковичем и Данилович, Рублев и Мухова – с Опелкой и Винус
US Open. Микст. 1-й круг. Медведев и Андреева сыграют с Джоковичем и Данилович, Рублев и Мухова – с Опелкой и Винус

В Нью-Йорке стартует турнир микстов US Open.

Сетка здесь.

US Open

Нью-Йорк, США

24 августа – 7 сентября 2025

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 90 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Микст

Первый круг

Наоми Осака/ Гаэль МонфисКэти Макнелли/ Лоренцо Музетти

Ига Швентек/ Каспер Рууд (3) – Мэдисон Киз/ Фрэнсис Тиафу

Джессика Пегула/ Джек Дрэйпер (1) – Эмма Радукану/ Карлос Алькарас

Ольга Данилович/ Новак ДжоковичМирра Андреева/Даниил Медведев

Сара Эррани/ Андреа ВавассориЕлена Рыбакина/ Тэйлор Фриц (2)

Винус Уильямс/ Рейлли ОпелкаКаролина Мухова/ Андрей Рублев

Тэйлор Таунсенд/ Бен ШелтонАманда Анисимова/ Хольгер Руне (4)

игрок WTA/ игрок ATP – Белинда Бенчич/Александр Зверев

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
