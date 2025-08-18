ЦСКА победил «Динамо», «МЮ» уступил «Арсеналу», 5 голов от «Краснодара», «Спартак» в зоне стыков, поражение «Атлетико», Батраков интересен «Ман Сити» и другие новости

1. ЦСКА обыграл «Динамо» в дерби, забив 3 мяча в 1-м тайме – 3:1! Алвес отличился после неточного паса Бителло назад и ассистировал Гайичу, Кисляк и Макаров отметились голами. «Краснодар» разгромил «Сочи» (5:1), у Сперцяна 2+1, Кривцов, Виктор Са и Зиньковский забили, Марсело удалили на 47-й, Волков отправил мяч в свои ворота. «Рубин» обыграл «Ростов» (1:0), а «Оренбург» победил «Акрон» (2:1).

«Спартак» опустился в зону стыков после победы «Оренбурга», команда Станковича – 13-я.

2. «Манчестер Юнайтед» уступил дома «Арсеналу» в 1-м туре АПЛ – 0:1! Калафьори забил после ошибки Байындыра. «Челси» не выиграл у «Кристал Пэлас» в дерби – 0:0. Гол Эзе со штрафного отменили из-за фола в стенке.

3. «Ман Сити» сохраняет интерес к Алексею Батракову, скауты City Football Group связывались с окружением хавбека «Локомотива». Переход возможен через третий клуб.

4. «Спартак» хочет подписать Эль-Каруани из «Утрехта». Трансфером левого защитника занимаются агенты Угальде.

5. «Атлетико» проиграл «Эспаньолу» в 1-м туре Ла Лиги – 1:2! Милья забил победный гол на 85-й, хоят мадридцы открыли счет усилиями Хулиана Альвареса и вели до 73-й минуте.

6. Вероника Кудерметова проиграла Жасмин Паолини в полуфинале турнира в Цинциннати, Ига Швентек прошла Елену Рыбакину.

7. Гол Витиньи принес «ПСЖ» победу над «Нантом» – 1:0. Украинский защитник Илья Забарный дебютировал за парижан.

8. ЦСКА обратится в ЭСК по поводу желтой Круговому за симуляцию и неназначенного пенальти на Алвесе в матче с «Динамо»: «Дважды кряду необъяснимые судейские решения».

9. Чемпионат России по регби. «Красный Яр» обыграл «Енисей-СТМ», «Стрела-Ак Барс» победила «Динамо» и другие результаты.

10. ФИФА оценит идею проводить КЧМ раз в два года и увеличить число команд до 48. Для снижения нагрузок могут убрать июньские матчи сборных – но УЕФА будет против из-за Лиги наций.

11. «Локомотив» принял предложение «Спартака» по Самошникову. Защитник пройдет медосмотр в начале недели.

12. Александр Овечкин попал в Книгу рекордов России как лучший снайпер в истории регулярок НХЛ.

13. Федора Смолова забанили на Твиче . Ранее футболист угрожал сопернику «приехать в Саратов и дать леща».

14. Российско-украинский состав Spirit выиграл второй крупный турнир по CS подряд, заработав 287 тысяч долларов.

15. Вратарь «Динамо» Андрей Лунев принял жевательный табак на матче с ЦСКА – это попало в эфир. Врач «Динамо» отреагировал: «Возможно, теперь бросит. Призываю всех отказаться от этой вредной привычки, лучше закинуть барбариску».

Цитаты дня.

Александр Мостовой: «Слуцкий говорил, что Россия – нефутбольная страна. Конечно, нефутбольная, если он никогда в футбол не играл и не знает, что это такое »

Орлов о двойном касании Барко: «Спартак» сам виноват! Зачем так заливать поле, почему оно такое болотистое? Оказали своей команде медвежью услугу»

«Себе на проезд оставь» . Соболев – болельщику в инстаграме на вопрос «Денег дать?»

Карпин понимает, кто виноват в 1-м голе ЦСКА: «Ну да, и что? Если мы пропускаем, когда мяч у нас, то не оборона виновата . Это как ушат холодной воды, из ниоткуда»

Петр Ян: «Хамзат Чимаев не представляет Россию»

Морено об 1:5 с «Краснодаром»: «Позорное судейство, нас убили во 2-м тайме – не было карточек Марсело, фола перед голом со штрафного. Легко так судить предпоследнюю команду РПЛ»

«Давайте женщины будут своими делами заниматься на кухне, рожайте детей . Когда женщину ставят главным арбитром, смешные вещи начинаются». Комментатор ЮФЛ Боярский о судействе Станововой