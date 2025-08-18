  • Спортс
ЦСКА победил «Динамо», «МЮ» уступил «Арсеналу», 5 голов от «Краснодара», «Спартак» в зоне стыков, поражение «Атлетико», Батраков интересен «Ман Сити» и другие новости

1. ЦСКА обыграл «Динамо» в дерби, забив 3 мяча в 1-м тайме – 3:1! Алвес отличился после неточного паса Бителло назад и ассистировал Гайичу, Кисляк и Макаров отметились голами. «Краснодар» разгромил «Сочи» (5:1), у Сперцяна 2+1, Кривцов, Виктор Са и Зиньковский забили, Марсело удалили на 47-й, Волков отправил мяч в свои ворота. «Рубин» обыграл «Ростов» (1:0), а «Оренбург» победил «Акрон» (2:1).

«Спартак» опустился в зону стыков после победы «Оренбурга», команда Станковича – 13-я.

2. «Манчестер Юнайтед» уступил дома «Арсеналу» в 1-м туре АПЛ – 0:1! Калафьори забил после ошибки Байындыра. «Челси» не выиграл у «Кристал Пэлас» в дерби – 0:0. Гол Эзе со штрафного отменили из-за фола в стенке.

3. «Ман Сити» сохраняет интерес к Алексею Батракову, скауты City Football Group связывались с окружением хавбека «Локомотива». Переход возможен через третий клуб. 

4. «Спартак» хочет подписать Эль-Каруани из «Утрехта». Трансфером левого защитника занимаются агенты Угальде.

5. «Атлетико» проиграл «Эспаньолу» в 1-м туре Ла Лиги – 1:2! Милья забил победный гол на 85-й, хоят мадридцы открыли счет усилиями Хулиана Альвареса и вели до 73-й минуте. 

6. Вероника Кудерметова проиграла Жасмин Паолини в полуфинале турнира в Цинциннати, Ига Швентек прошла Елену Рыбакину.

7. Гол Витиньи принес «ПСЖ» победу над «Нантом» – 1:0. Украинский защитник Илья Забарный дебютировал за парижан.

8. ЦСКА обратится в ЭСК по поводу желтой Круговому за симуляцию и неназначенного пенальти на Алвесе в матче с «Динамо»: «Дважды кряду необъяснимые судейские решения».

9. Чемпионат России по регби. «Красный Яр» обыграл «Енисей-СТМ», «Стрела-Ак Барс» победила «Динамо» и другие результаты.

10. ФИФА оценит идею проводить КЧМ раз в два года и увеличить число команд до 48. Для снижения нагрузок могут убрать июньские матчи сборных – но УЕФА будет против из-за Лиги наций.

11. «Локомотив» принял предложение «Спартака» по Самошникову. Защитник пройдет медосмотр в начале недели.

12. Александр Овечкин попал в Книгу рекордов России как лучший снайпер в истории регулярок НХЛ.

13. Федора Смолова забанили на Твиче. Ранее футболист угрожал сопернику «приехать в Саратов и дать леща».

14. Российско-украинский состав Spirit выиграл второй крупный турнир по CS подряд, заработав 287 тысяч долларов.

15. Вратарь «Динамо» Андрей Лунев принял жевательный табак на матче с ЦСКА – это попало в эфир. Врач «Динамо» отреагировал: «Возможно, теперь бросит. Призываю всех отказаться от этой вредной привычки, лучше закинуть барбариску».

Цитаты дня.

Александр Мостовой: «Слуцкий говорил, что Россия – нефутбольная страна. Конечно, нефутбольная, если он никогда в футбол не играл и не знает, что это такое»

Орлов о двойном касании Барко: «Спартак» сам виноват! Зачем так заливать поле, почему оно такое болотистое? Оказали своей команде медвежью услугу»

«Себе на проезд оставь». Соболев – болельщику в инстаграме на вопрос «Денег дать?»

Карпин понимает, кто виноват в 1-м голе ЦСКА: «Ну да, и что? Если мы пропускаем, когда мяч у нас, то не оборона виновата. Это как ушат холодной воды, из ниоткуда»

Петр Ян: «Хамзат Чимаев не представляет Россию»

Морено об 1:5 с «Краснодаром»: «Позорное судейство, нас убили во 2-м тайме – не было карточек Марсело, фола перед голом со штрафного. Легко так судить предпоследнюю команду РПЛ»

«Давайте женщины будут своими делами заниматься на кухне, рожайте детей. Когда женщину ставят главным арбитром, смешные вещи начинаются». Комментатор ЮФЛ Боярский о судействе Станововой

А что теперь делать со Станковичем?16372 голоса
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
