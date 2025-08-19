Самошников перешел в «Спартак» из «Локомотива» за 350 млн рублей и бонусы. Контракт – на 3 года
Илья Самошников стал игроком «Спартака».
Красно-белые объявили о переходе защитника из «Локомотива». Контракт с футболистом заключен на 3 года.
Сообщалось, что сумма сделки составит 350 миллионов рублей плюс бонусы.
В минувшем сезоне Мир РПЛ Самошников провел 24 матча за «Локомотив», забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи. В текущем сезоне он вышел на поле лишь в одной игре чемпионата. Подробную статистику игрока смотрите здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Спартака»
