  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Самошников перешел в «Спартак» из «Локомотива» за 350 млн рублей и бонусы. Контракт – на 3 года
101

Самошников перешел в «Спартак» из «Локомотива» за 350 млн рублей и бонусы. Контракт – на 3 года

Илья Самошников стал игроком «Спартака».

Красно-белые объявили о переходе защитника из «Локомотива». Контракт с футболистом заключен на 3 года.

Сообщалось, что сумма сделки составит 350 миллионов рублей плюс бонусы. 

В минувшем сезоне Мир РПЛ Самошников провел 24 матча за «Локомотив», забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи. В текущем сезоне он вышел на поле лишь в одной игре чемпионата. Подробную статистику игрока смотрите здесь.

А что теперь делать со Станковичем?25930 голосов
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Спартака»
