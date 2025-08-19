Гвардиола о концерте Oasis: «Это лучшая группа за последние 50 лет, возможно, ну, после The Beatles или кого-то в этом роде. Эмоции захлестывали»

Пеп Гвардиола прокомментировал посещение концерта Oasis в июле.

Главный тренер «Манчестер Сити» побывал на первом выступлении братьев Галлахер после воссоединения. Концерт в Манчестере собрал 80 тысяч человек.

– Ноэль обратился к вам со сцены, и было здорово видеть вас – в ретрофутболке «Сити» – подпевающим Don’t Look Back in Anger. Для воссоединения потребовалось 16 лет. Можете ли вы описать ваши эмоции?

– Они захлестывали. Это, возможно, лучшая группа за последние 50 лет, ну, после The Beatles или кого-то еще в этом роде. В Соединенном Королевстве она точно лучшая.

И то, что они с такой любовью относятся ко мне, к моей семье после моего приезда... Слушайте, в первый день после моего перехода в «Манчестер Сити » первое интервью я дал именно Ноэлю. И после его окончания я сказал: «Теперь все не может не получиться». Я был уверен, что впереди прекрасное время.

– Вы приехали из другой страны и понимали только половину того, что Ноэль говорил, а теперь вы настоящий манчестерец.

– Нет-нет, не настоящий, я б сказал. Иногда мне трудно понять, что ребята здесь говорят. Но я люблю этот город, – сказал главный тренер «Ман Сити».