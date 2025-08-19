Ассоциация тренеров Италии просит отстранить Израиль: «Слишком много невинных жертв, включая спортсменов. Гуманизм обязывает нас противостоять действиям с ужасающими последствиями»

Ассоциация тренеров Италии призвала отстранить Израиль.

«После обсуждения в президиуме национальный совет ассоциации единогласно решил направить письмо [главе Федерации футбола Италии] Гравине и всем структурам FIGC с предложением, чтобы итальянский футбол поддержал палестинский народ, выдвинув требование к УЕФА и ФИФА о временной приостановке участия Израиля», – сообщили в организации.

«Ценности гуманизма, лежащие в основе спорта, обязывают нас противостоять действиям, ведущим к ужасающим последствиям», – отметил руководитель ассоциации Ренцо Уливьери.

«Можно ли просто играть, отворачиваясь от происходящего? Мы считаем, что это неправильно», – поддержал его вице-президент Джанкарло Камолезе.

«Слишком много невинных жертв, среди которых много спортсменов. Это еще одна причина для поиска международных мер противодействия в том числе в нашей сфере», – добавил вице-президент Пьерлуиджи Восси.

«Мир в огне. Многие народы страдают, как и палестинский. Равнодушие недопустимо», – заключил вице-президент Франческо Перонди.

Отметим, что сборная Италии сыграет в группе с Израилем в квалификации ЧМ-2026. На 8 сентября запланирован гостевой для итальянцев матч, на 14 октября – домашний.