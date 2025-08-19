«Детройт» выведет номер Федорова из обращения. Церемония пройдет 12 января 2026-го

«Детройт» выведет номер Сергея Федорова из обращения.

Торжественная церемония состоится в ночь с 12 на 13 января 2026-го, когда «Ред Уингс» будут принимать «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Федоров выступал за «Детройт» под 91-м номером с 1990 по 2003 год. Он провел за клуб 1070 матчей с учетом плей-офф и набрал 1117 (450+667) очков при полезности «плюс 315».

Россиянин трижды брал с клубом Кубок Стэнли, один раз становился самым ценным игроком регулярного чемпионата («Харт Трофи») и дважды брал приз лучшему форварду оборонительного плана («Селки Трофи»).

Федоров станет девятым хоккеистом в истории «Детройта », номер которого выводят из обращения.