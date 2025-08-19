«Зенит» отдал Ду Кейроса в аренду «Оренбургу» до конца сезона
Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос проведет сезон в «Оренбурге».
Клубы договорились о трансфере бразильского футболиста на правах аренды до конца сезона-2025/26.
Ду Кейрос перешел в «Зенит» летом 2023 года. В первой половине прошлого сезона 25-летний полузащитник выступал на правах аренды за «Гремио», а вторую провел в «Спорт Ресифи».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Зенита»
