«Зенит» отдал Ду Кейроса в аренду «Оренбургу» до конца сезона

Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос проведет сезон в «Оренбурге».

Клубы договорились о трансфере бразильского футболиста на правах аренды до конца сезона-2025/26.

Ду Кейрос перешел в «Зенит » летом 2023 года. В первой половине прошлого сезона 25-летний полузащитник выступал на правах аренды за «Гремио », а вторую провел в «Спорт Ресифи ».

Со статистикой бразильца можно ознакомиться здесь .