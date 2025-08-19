Суперкубок Саудовской Аравии. 1/2 финала. «Аль-Наср» Роналду против «Аль-Иттихада» Бензема, «Аль-Кадисия» сыграет с «Аль-Ахли» в среду
В Суперкубке Саудовской Аравии пройдут полуфинальные матчи.
Во вторник «Аль-Наср» Криштиану Роналду сыграет с «Аль-Иттихадом» Карима Бензема.
В среду «Аль-Кадисия» встретится с «Аль-Ахли».
Суперкубок Саудовской Аравии
1/2 финала
Гонконг
19 августа
«Аль-Наср» – «Аль-Иттихад» – 15:00
20 августа
«Аль-Кадисия» – «Аль-Ахли» – 15:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
«Аль-Хилаль» не сыграет в Суперкубке Саудовской Аравии в августе из-за усталости игроков и короткого отпуска после КЧМ
А что теперь делать со Станковичем?24878 голосов
Оставлять
Все равно увольнять
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости