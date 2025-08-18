US Open. Квалификация. 1-й круг. Казо сыграет с Лаялом
На US Open стартует первый круг квалификации.
US Open
Нью-Йорк, США
24 августа – 7 сентября 2025
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 90 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Квалификация
Первый круг
Артур Казо (Франция, 1) – Марк Лаял (Эстония)
Алибек Качмазов (Россия) – Титуан Дроге (Франция)
Теренс Атман (Франция) – Ян Чоински (Великобритания)
