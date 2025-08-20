Дмитрий Шнякин: «В мире мало дел, которые важнее, сложнее, ответственнее, чем занятие детьми. И чаще это женский титанический труд. Уж явно с ############## у микрофона не сравнится»

Дмитрий Шнякин сравнил заботу о детях с работой комментатора.

Комментатор «Матч ТВ » отреагировал на скандал с участием Александра Боярского. Комментируя матч «Родины » с «Зенитом » (1:4) в 19-м туре ЮФЛ-3, который обслуживала бригада судей во главе с Ариной Станововой, тот завил : «Давайте женщины будут своими делами заниматься на кухне, рожайте детей. Когда женщину ставят главным арбитром, смешные вещи начинаются».

«По поводу свежего скандальчика. Я сегодня не занимался своими делами на кухне, потому что в готовке лошара. И не рожал детей – это величайшее женское испытание (дважды был на родах, тут понимаю, о чем говорю). Не судил юношей или взрослых, хотя это тяжелейшее дело, мне хватило даже крохотного опыта на любительском уровне. И не комментировал футбол.

В день рождения своей старой дочери (9 лет) я тусил с ней, с запасной и с четырьмя друзьями своих девочек. В какой-то момент, когда мои родители подустали, а все три мамы детей ушли пошушукаться, я превратился в няню для шестерых пупсиков.

И в этот час вновь вспомнил про важное: в мире мало занятий, которые важнее, сложнее, энергозатратнее, ответственнее, комплекснее, чем занятие детьми. И чаще это именно женский титанический труд. Уж явно не сравнится с ############## (разглагольствованием – Спортс’’) у микрофона на фоне футбола.

PS. Кстати, считаю, что редкий (совсем не регулярный, примерно как сейчас) допуск женщин до судейства мужских матчей – это норм. На днях распишу», – написал Шнякин .

