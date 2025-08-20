  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дмитрий Шнякин: «В мире мало дел, которые важнее, сложнее, ответственнее, чем занятие детьми. И чаще это женский титанический труд. Уж явно с ############## у микрофона не сравнится»
64

Дмитрий Шнякин: «В мире мало дел, которые важнее, сложнее, ответственнее, чем занятие детьми. И чаще это женский титанический труд. Уж явно с ############## у микрофона не сравнится»

Дмитрий Шнякин сравнил заботу о детях с работой комментатора.

Комментатор «Матч ТВ» отреагировал на скандал с участием Александра Боярского. Комментируя матч «Родины» с «Зенитом» (1:4) в 19-м туре ЮФЛ-3, который обслуживала бригада судей во главе с Ариной Станововой, тот завил: «Давайте женщины будут своими делами заниматься на кухне, рожайте детей. Когда женщину ставят главным арбитром, смешные вещи начинаются». 

«По поводу свежего скандальчика. Я сегодня не занимался своими делами на кухне, потому что в готовке лошара. И не рожал детей – это величайшее женское испытание (дважды был на родах, тут понимаю, о чем говорю). Не судил юношей или взрослых, хотя это тяжелейшее дело, мне хватило даже крохотного опыта на любительском уровне. И не комментировал футбол.

В день рождения своей старой дочери (9 лет) я тусил с ней, с запасной и с четырьмя друзьями своих девочек. В какой-то момент, когда мои родители подустали, а все три мамы детей ушли пошушукаться, я превратился в няню для шестерых пупсиков.

И в этот час вновь вспомнил про важное: в мире мало занятий, которые важнее, сложнее, энергозатратнее, ответственнее, комплекснее, чем занятие детьми. И чаще это именно женский титанический труд. Уж явно не сравнится с ############## (разглагольствованием – Спортс’’) у микрофона на фоне футбола.

PS. Кстати, считаю, что редкий (совсем не регулярный, примерно как сейчас) допуск женщин до судейства мужских матчей – это норм. На днях распишу», – написал Шнякин

«Девушки – это украшение футбола». Комментатор ЮФЛ Боярский извинился перед арбитром Станововой

А что теперь делать со Станковичем?27046 голосов
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Дмитрия Шнякина
logoпремьер-лига Россия
logoДмитрий Шнякин
брань
контент
телевидение
женский футбол
logoсудьи
logoЗенит
Александр Боярский
девушки и спорт
светская хроника
logoМатч ТВ
logoРодина Москва
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Ман Сити» и «ПСЖ» начали переговоры по Доннарумме. «Горожане» могут купить вратаря за 23-25 млн евро (Альфредо Педулла)
1343 минуты назад
Алонсо про 1:0 с «Осасуной»: «Есть положительные моменты, начиная с результата. У соперника было больше времени на подготовку, а «Реалу» не хватало свежести и готовности рисковать»
1650 минут назад
Защитник «Осасуны» Бретонес получил красную, толкнув Гонсало плечом в грудь и лицо в конце матча с «Реалом»
12сегодня, 21:32Фото
Жозе Моуринью: «Меня смешит, когда говорят, что я уже не тот, что я потерял свою индивидуальность. Лучше потерять индивидуальность и побеждать»
9сегодня, 21:30
Гвардиола о «Сити»: «Продлю контракт еще на 2 года, может. Мне нравится атмосфера, еще на КЧМ у нас появилось то, чего не хватало в прошлом сезоне. Мы будем стабильнее, вижу по языку тела»
10сегодня, 21:17
«Реал» не проигрывает в первом матче чемпионата с 2008 года
49сегодня, 21:06
«Реал» победил «Осасуну» в первом матче при Алонсо в Ла Лиге – 1:0! Мбаппе заработал и реализовал пенальти
464сегодня, 20:59
Ла Лига стартовала! «Реал» обыграл «Осасуну» дома
271сегодня, 20:58
Лига чемпионов. Раунд плей-офф квалификации. «Карабах» победил «Ференцварош», «Црвена Звезда» уступила «Пафосу», «Фенербахче» Моуринью и «Кайрат» сыграют в среду
65сегодня, 20:57
Георгий Черданцев: «У Глушенкова большие проблемы с пониманием, куда он попал и как нужно выстраивать коммуникацию с партнерами и тренерским штабом «Зенита», насколько я знаю»
38сегодня, 20:47
Ко всем новостям
Последние новости
«Айнтрахт» продал Траппа «Парижу» за 1 млн евро. 35-летний вратарь подписал контракт на 3 года
230 минут назадФото
«Тоттенхэм» рассматривает Аклиуша как альтернативу Савио. «Монако» может продать вингера за 55 млн евро
37 минут назад
Вейга согласовал контракт с «Вильярреалом». Испанцы хотят купить защитника «Челси» дешевле 30 млн фунтов
150 минут назад
«Астон Вилла» бесплатно отпустила Дендонкера в «Овьедо»
1сегодня, 20:59Фото
Эстевао о том, что его называют «Мессиньо»: «Иногда прозвище становится бременем, создает давление. Ни мне, ни моей семье оно никогда особо не нравилось»
сегодня, 20:53
Рафинья о «Золотом мяче»: «Даже быть на церемонии – уже победа для меня, учитывая все, через что я прошел»
5сегодня, 20:40
Пиняев об отказе от перехода в ЦСКА: «Я принимал решение. Чувствовал, что мне комфортно в «Локомотиве». А предложения от европейских клубов не приходили»
14сегодня, 20:19
Пономарев о «Спартаке»: «Станковичу не удается построить игру – ни комбинаций, ни интересных решений. Это «бей‑беги». Надо думать о его отставке, пусть занимается здоровьем»
14сегодня, 19:23
«Унион» купил Кена у «Галатасарая» за 4+0,5 млн евро. Защитником интересовался «Спартак»
4сегодня, 19:07Фото
Лучший ассистент «Виллы» Роджерс признан лучшим молодым игроком года по версии PFA
1сегодня, 18:59Фото