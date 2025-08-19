Вячеслав Фетисов: «Лицо НХЛ сегодня – россияне. Наши ребята звездят: подписывают фантастические контракты, везде продаются их майки. Это должно пойти на благо всему миру»

Вячеслав Фетисов заявил, что российские хоккеисты олицетворяют НХЛ.

Ранее стало известно, что «Детройт» выведет из обращения 91-й номер, под которым Сергей Федоров выступал за клуб с 1990 по 2003 год.

– Несмотря на всю международную ситуацию, «Детройт» выведет из обращения номер россиянина Федорова. Насколько важно сейчас показывать миру, что спорт вне политики?

– Наши ребята вообще звездят в НХЛ : подписывают фантастические контракты, на всех стадионах продаются их майки. Это одно из признаний.

Сегодня лицо НХЛ – это российские хоккеисты. Недавно Сашу Овечкина ввели в число претендентов на включение в Зал хоккейной славы.

Это должно пойти на благо всему миру и хоккею в целом. Говорить можно все что угодно, но это позитивный момент. Мы в очередной раз радуемся за русских ребят и за наш хоккей, который является национальной игрой.

Очередное признание великого мастера, этому можно только радоваться, – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Федоров станет 3-м россиянином, чей номер будет выведен из обращения клубом НХЛ. Буре – 1-й, Зубов – 2-й