Исак о ситуации в «Ньюкасле»: «Когда обещания нарушены и доверие потеряно, отношения не могут продолжаться. Перемены пойдут на пользу всем, а не только мне»

Александер Исак обвинил «Ньюкасл» в нарушении обещаний.

Ранее «сороки» не продал форварда в «Ливерпуль» за 110 млн фунтов и бонусы, после чего швед отказался играть за клуб и тренироваться с командой.

Сегодня Исак попал в символическую сборную прошлого сезона АПЛ по версии Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA). 25-летний футболист пропускает церемонию.

«Я горжусь тем, что мои коллеги отметили меня местом в символической сборной Премьер-лиги сезона-2024/25 по версии PFA. Прежде всего я хочу поблагодарить своих партнеров по команде и всех в «Ньюкасле », кто поддерживал меня на протяжении всего пути.

Меня сегодня нет на церемонии. Учитывая все происходящее, мне показалось неуместным там находиться.

Я долго молчал, пока другие говорили. Это молчание позволило людям выдвигать свои версии событий, хотя они и знают, что они не отражают того, что было сказано и согласовано за закрытыми дверями.

Реальность такова, что обещания были даны, и клуб давно знает мою позицию. Делать вид, будто эти проблемы возникли только сейчас, – это обман.

Когда обещания нарушены и доверие потеряно, отношения не могут продолжаться. Именно так обстоят дела у меня сейчас, и именно поэтому перемены пойдут на пользу всем, а не только мне», – написал Исак.