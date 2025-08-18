US Open. Квалификация. 1-й круг. Прозорова сыграет с Тревисан, Приданкина – с Паликовой, Чараева – с Экстранд
В первом круге квалификации US Open сыграет семь россиянок.
US Open
Нью-Йорк, США
24 августа – 7 сентября 2024
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 90 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Квалификация
Первый круг
Татьяна Прозорова (Россия) – Мартина Тревисан (Италия)
Барбора Паликова (Чехия) – Елена Приданкина (Россия)
Моника Экстранд (США) – Алина Чараева (Россия)
Виталия Дьяченко (Россия) – Лукреция Стефанини (Италия)
Алина Корнеева (Россия) – Линда Климовичова (Польша)
Оксана Селехметьева (Россия) – Хулия Риера (Аргентина)
Мария Тимофеева (Россия) – Вероника Эрьявец (Словения)
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости