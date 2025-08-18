  • Спортс
US Open. Квалификация. 1-й круг. Прозорова сыграет с Тревисан, Приданкина – с Паликовой, Чараева – с Экстранд

В первом круге квалификации US Open сыграет семь россиянок.

US Open

Нью-Йорк, США

24 августа – 7 сентября 2024

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 90 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Квалификация

Первый круг

Татьяна Прозорова (Россия) – Мартина Тревисан (Италия)

Барбора Паликова (Чехия) – Елена Приданкина (Россия)

Моника Экстранд (США) – Алина Чараева (Россия)

Виталия Дьяченко (Россия) – Лукреция Стефанини (Италия)

Алина Корнеева (Россия) – Линда Климовичова (Польша)

Оксана Селехметьева (Россия) – Хулия Риера (Аргентина)

Мария Тимофеева (Россия) – Вероника Эрьявец (Словения)

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
