«Калуга» примет «Амкал» во втором раунде Пути Регионов Кубка России. За медиакоманду сыграет 226-сантиметровый баскетболист Подкользин
«Амкал» планирует выпустить на поле экс-баскетболиста «Далласа» Павла Подкользина ростом 226 сантиметров. Баскетболист может побить рекорд и стать самым высоким футболистом в истории футбола.
Также на поле может появиться 14-летний хавбек «Новатора» Василий Гончаров, Полузащитник может стать самым молодым игроком в истории турнира. Гончаров родился 31 декабря 2010-го. Сейчас рекорд принадлежит Роману Сафонову, который в 2024-м сыграл за «Кубань» в 14 лет 8 месяцев и 27 дней.
Кубок России, Путь регионов, 2-й раунд
19 августа, вторник
Матч пройдет в Калуге на стадионе «Спутник».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
