  «Калуга» примет «Амкал» во втором раунде Пути Регионов Кубка России. За медиакоманду сыграет 226-сантиметровый баскетболист Подкользин
«Амкал» встретится с «Калугой» в Фонбет Кубке России.

«Амкал» планирует выпустить на поле экс-баскетболиста «Далласа» Павла Подкользина ростом 226 сантиметров. Баскетболист может побить рекорд и стать самым высоким футболистом в истории футбола.

Также на поле может появиться 14-летний хавбек «Новатора» Василий Гончаров, Полузащитник может стать самым молодым игроком в истории турнира. Гончаров родился 31 декабря 2010-го. Сейчас рекорд принадлежит Роману Сафонову, который в 2024-м сыграл за «Кубань» в 14 лет 8 месяцев и 27 дней.

Кубок России, Путь регионов, 2-й раунд

19 августа, вторник

«Калуга» – «Амкал» – 17:00

Матч пройдет в Калуге на стадионе «Спутник».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Баскетболист Подкользин (226 см) сыграет в Кубке России. «Амкал» с трудом нашел бутсы 53 размера!

«С пятки да на пяточку, с лета да в девяточку. За любовь твою я еще забью». История играющего президента Тумаева

