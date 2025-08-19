Титов об ужесточении лимита в РПЛ: «Пришло время. Видим состав «Зенита» с одним россиянином – не понимаю этого. Переживаю за наших футболистов»

Егор Титов высказался относительно возможного сокращения лимита на легионеров в РПЛ.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил о планах подписать приказ об ужесточении лимита на легионеров в российском футболе. Если это случится, то на поле смогут одновременно выйти не более 5 иностранцев, а в заявку можно будет внести до 10 легионеров. Сейчас заявлять можно до 13 иностранцев и 8 из них одновременно выпускать на поле.

– В Минспорте сообщили о планомерном ужесточении лимита на легионеров в РПЛ. Как вы к этому относитесь?

– Пришло время. Сам был сторонником того, чтобы российские футболисты росли с иностранцами рядом в правильной конкуренции.

Но мы видим стартовый состав «Зенита », где выходит на поле только один россиянин – Денис Адамов. Я этого не понимаю. Переживаю за российских футболистов.

Хотелось бы взять пример с «Локомотива », где на них делается ставка – это мне больше по душе.

Без иностранцев никуда, но они должны заслужить место в составе. И мы видим сейчас, что «Локомотив» идет на первом месте, а первая скрипка там – россияне.

Поэтому я за то, чтобы играли наши в условиях правильной конкуренции, – сказал бывший полузащитник «Спартака » Егор Титов .